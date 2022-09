Lavori in autostrada: chiusure notturne sull'A1 Milano-Napoli

Chiusure notturne in autostrada dove a partire dalla sera di mercoledì e sino al prossimo 9 settembre sono previsti degli interventi con successive chiusure di alcuni svincoli. Ad essere interessati dai lavori la Diramazione Roma Nord, la Diramazione Roma Sud e le stazioni di Monte Porzio Catone e Colleferro.

Chiusure svincolo Settebagni

Nel dettaglio, come comunicano da Autostrade. sulla D18 diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento dei pali di illuminazione, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 settembre, in entrata in entrambe le direzioni - verso la A1 Milano-Napoli e in direzione di Roma - e in uscita p r chi proviene da Roma / G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma); -dalle 22:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 settembre, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso la A1 Milano-Napoli: percorrere la SS4 Salaria verso Rieti ed entrare sulla Diramazione Roma nord a Castelnuovo di Porto;

-in entrata verso Roma: percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.;

-in uscita per chi proviene da Roma: utilizzare l'uscita 8 del G.R.A. "SS4 Salaria" in direzione di Rieti;

-in uscita per chi proviene dalla A1: uscire allo svincolo di Castelnuovo di Porto.

Chiusura uscita stazione Monte Porzio Catone

Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di mercoledì 7 alle 4:00 di giovedì 8 settembre, sarà chiusa la stazione di Monteporzio Catone, in uscita per chi proviene dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma). In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo, sulla stessa Diramazione Roma sud.

Chiusura immissione diramazione Roma Sud

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del viadotto situato al km 575+800 sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, lo svincolo di immissione sulla Diramazione Roma sud D19 della A1, verso Roma, dalle 23:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 settembre. In alternativa, si consiglia di percorrere la A24 Roma-Teramo e seguire le indicazioni per Roma est / G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma).

Chiusura entrata stazione Colleferro

Infine, sempre sulla A1, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di giovedì 8 alle 4:00 di venerdì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata verso Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Valmontone.