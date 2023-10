Chiuso per una notte lo svincolo per Santa Marinella: tutte le informazioni

Nella notte compresa fra mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre 2023 resterà chiuso sulla A12 Roma-Civitavecchio lo svincolo di Santa Marinella, in entrata verso Civitavecchia e in uscita per chi proviene dalla Capitale.

La chiusura al traffico, dalle 20:00 del mercoledì alle 08:00 del giovedì, è dovuto ai lavori di rifacimento dei giunti sullo svincolo. Questi i percosi alternativi consigliati:

In entrata verso Civitavecchia si consiglia di entrare alla stazione di Civitavecchia Sud,

in uscita da Roma è suggerito lo svincolo Cerveteri Ladispoli.

