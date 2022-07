Lavori sull'Appia: restringimento di carreggiata per lo spostamento dei cavi alta tensione

Lavori al via. Lungo la strada statale 7 “Appia”, a partire dalle 22.00 di questa sera, venerdì 29 luglio, sarà attiva una limitazione al transito in corrispondenza del km 14,450, a Ciampino, in provincia di Roma.

Nel dettaglio, fino al prossimo 14 agosto, sarà in vigore il restringimento della carreggiata, in entrambe le direzioni, in funzione dell’avanzamento dei lavori, per l’esecuzione di attività di spostamento di cavi di alta tensione; tali attività risultano necessarie all’avanzamento dei lavori in corso relativi all’adeguamento del canale di gronda per lo smaltimento delle acque del bacino di alimentazione nell’area dell’aeroporto di Ciampino.