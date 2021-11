Anas per le strade di Roma, dal 29 novembre partono i lavori. Ecco le vie interessate

Sottoscritto l’accordo tra Roma Capitale e Anas per la messa in sicurezza di alcune delle arterie stradali principali della Capitale. La convenzione prevede la realizzazione di interventi urgenti a partire dal prossimo 29 novembre e sottoporrà a manutenzione circa 30km di strade, da via Salaria a via Portuense, da via Tuscolana a via Casilina. L’accordo tra Anas e Roma Capitale resterà in vigore fino al termine dei lavori che non dovranno superare i 90 giorni dalla sottoscrizione. Inoltre, grazie all’approvazione del sub-emendamento al Dl Infrastruture delle scorse settimane, Anas potrà contare su 5 milioni di euro provenienti dal contratto di programma, sottoscritto con il Mims per il rifacimento della pavimentazione di alcune consolari cittadine.

“Gli interventi – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Ornella Segnalini – saranno avviati in contemporanea su tutte le strade interessate e verranno effettuati in orario notturno tra le 21.00 e le 6.00 seguendo un cronoprogramma puntuale. Per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate dagli interventi di risanamento del piano viabile”.

Anas, in qualità di stazione appaltante, si impegna a redigere e approvare i progetti degli interventi previa condivisione con Roma Capitale e a realizzare le opere nel rispetto degli elenchi condivisi. Il Comune di Roma, dall’altra parte, si impegna ad assicurare ogni necessario supporto nelle fasi successive alla progettazione e in ogni fase di esecuzione della convenzione per consentire ad Anas di poter espletare le funzioni affidate nel rispetto dei termini previsti.

“Grazie alla collaborazione tra Anas e Comune di Roma interveniamo in pochissimo tempo per rifare alcuni tratti di strada in pessime condizioni a causa dell’usura e della scarsa manutenzione. L’obiettivo – ha concluso Segnalini – è quello di superare queste situazioni e di attivare al più presto campagne di manutenzioni cicliche e programmate nel tempo per migliorare la viabilità della Capitale”.