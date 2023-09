Lavori alla Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta: cambiano i percorsi dei bus

La sera di mercoledì 20 settembre 2023 sono stati avviati i lavori, che dureranno una settimana, per l’aumento delle corsie sotto la Galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta. Questo comporta anche delle modifiche alla viabilità e alla circolazione dei bus.

Nello specifico i lavori, che si svolgeranno per alcune notti, riguarderanno la corsia preferenziale che va da Piazza della Rovere a Largo Porta Cavalleggeri. L’obiettivo di questi interventi è di facilitare la circolazione nell’area di Piazza Pia, interessata dai cantieri per le opere per il Giubileo, oltre a garantire un miglior deflusso di Via Gregorio VII. Durante il loro svolgimento non sarà interrotto il traffico nel senso contrario.

Causa questi lavori subiranno delle modifiche anche i percorsi dei mezzi pubblici. Nel dettaglio cambieranno itinerario le linee 62-64-98-881-916-n46-n98-n904.

Questi i nuovi percorsi: