Lavori barriere di sicurezza A1: chiusure notturne per gli svincoli d'immissione sul Raccordo Anulare

Lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli. Come informa Autostrade.it gli interventi sono programmati in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle notti consecutive di mercoledì 30 settembre, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 22-5. Per tale motivo sarà chiusa la rampa di svincolo che, dalla Diramazione Roma sud e dalla viabilità ordinaria, immette sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare di Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazione Roma sud immette sulla carreggiata esterna del Gra, in direzione Casilina, seguendo le indicazioni per ll'nversione di marcia, per poi riprendere la carreggiata interna del Raccordo Anulare o, in alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Torrenova.