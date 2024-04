Gli amministrativi di Atac vogliono lo smart working: in 200 scrivono all'azienda

Da dicembre 2021 erano stati richiamati tutti in ufficio. Finita la fase emergenziale per la pandemia da covid 19, Atac, così come altre aziende, aveva deciso di far tornare in sede tutti i suoi lavoratori dopo mesi di smart working. Una decisione che non era piaciuta ai dipendenti che, adesso, tornano a chiedere di poter lavorare da remoto. A gennaio di quest’anno, infatti, circa 200 impiegati del settore amministrativo hanno scritto all’ufficio del personale compilando il modulo “A48” per avere la possibilità di lavorare da casa. L’azienda, da quanto riferiscono alcuni lavoratori a RomaToday, non ha ancora risposto.

Smart working per gli amministrativi

Come detto, Atac ha fatto tornare tutti in ufficio già da tempo. Per l’azienda lo smart working, almeno per adesso, non sarebbe produttivo. Sono di avviso diverso centinaia di amministrativi che, bypassando i sindacati, si sono organizzati internamente per presentare, in cica 200, tutti la stessa richiesta: avere qualche giorno di smart working a settimana. Del resto, ad un’azienda come l’Atac che punta sulla mobilità e sul green, sembrerebbe quasi naturale concedere a chi lavora nei “back office” la possibilità di lavorare da remoto. I dipendenti vorrebbero si seguisse l'esempio di Cotral, che ha già reso strutturale lo smart working, o di Risorse per Roma, che ha anche previsto il buono pasto per chi lavora da casa.

Rappresentanza

Il problema, in questo caso, è che l’azienda non può rispondere singolarmente ad ogni richiesta, specialmente quando ne arrivano così tante. Considerando che, ad oggi, ci sono circa 1000 amministrativi, concedere giornate di lavoro da remoto ad un quinto di essi vorrebbe dire rivoluzionare, di fatto, il lavoro. Per questo occorrerà sottoscrivere, in futuro, un accordo con le sigle sindacali di categoria.

Le rappresentanze sindacali

In Atac ci sono ben 14 sigle sindacali rappresentate. Anche per questo trovare un accordo che accontenti tutti rimane difficile. Fit Cisl è, senza dubbio, uno dei sindacati maggiormente rappresentativi. Tra l’altro, circa un anno fa, aveva sottoposto ai suoi iscritti in Atac un questionario proprio sullo smart working dal quale è emerso come i lavoratori vorrebbero tornare a lavorare con le modalità viste durante il lockdown.

L’accordo si farà

I 200 dipendenti che, autonomamente, si sono rivolti all’ufficio del personale hanno sbagliato, in buona fede, le modalità. Sarebbe stato meglio rivolgersi ad uno dei sindacati presenti per fare in modo di presentare un’istanza unitaria in grado, poi, di portare l’azienda a prevedere un accordo che renda lo smart working uno strumento lavorativo strutturale e non emergenziale.

“Come sindacato siamo ovviamente favorevoli allo smart working – dichiara a RomaToday Roberto Ricci, segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio – anche dall’azienda registriamo apertura. Serve però un accordo per rendere strutturale questa forma di lavoro. Durante la pandemia era stato fatto tutto in emergenza e la macchina amministrativa ha funzionato a perfezione. Non si può procedere con accordi singoli. Per far si che lo smart working funzioni servono delle regole e il giusto materiale da far utilizzare ai lavoratori. Ripeto – conclude Ricci – da parte della Fit Cisl c’è disponibilità e registriamo anche disponibilità aziendale, anche se stiamo lavorando su altre tematiche più urgenti” come l’accordo sui premi di produzione. L’accordo sullo smart working si può fare ugualmente. Adesso serve soltanto metterlo in calendario.