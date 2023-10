Usciere italiano dell'ambasciata di Spagna si ammala di cancro, guarisce e viene licenziato

Si ammala di cancro, supera la malattia ma quando torna al lavoro non lo fanno rientrare. Non solo. Poco tempo dopo viene direttamente licenziato. È la vicenda di V.N., italiano classe 1960, usciere dal 2005 presso l’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede in piazza di Spagna 57. Un licenziamento ed un trattamento ritenuto ingiusto dal lavoratore che si è quindi rivolto agli avvocati Romolo Reboa e Roberta Verginelli per ottenere un reintegro sul posto di lavoro.

La malattia

V.N. scopre, a febbraio del 2022, di avere un cancro e precisamente il “linfoma non hodkin”. L’uomo comincia quindi un ciclo di cure, assentandosi da lavoro per diversi periodi di tempo fino all’agosto del 2023. L’usciere supera la malattia ed era quindi pronto a tornare a prendere servizio, tanto che il 3 agosto 2023 comunica via mail all’ambasciata il suo imminente rientro. Il 7 agosto, quindi, si presenta presso la sede di piazza di Spagna ma lì un uomo della guardia civil spagnola gli comunica, si legge nella denuncia presentata dai legali dell’uomo, di “aver ricevuto ordine dall’amministrazione di non farlo accedere”.

Il rifiuto ad un incontro con gli avvocati

V.N. si rivolge subito agli avvocati che chiedono un incontro, insieme alle rappresentanze sindacali, con l’ambasciata che, però, non viene accettato. Come racconta anche il sindacato spagnolo Csif, quando il lavoratore “ha chiesto un colloquio con il cancelliere Ignacio Marques con l'assistenza del servizio giuridico per l’estero del sindacato CSIF e con lo studio legale di riferimento in Italia degli avvocati italiani Romolo Reboa e Roberta Verginelli, si è sentito rispondere dal consigliere, Francisco Capote Yeregui che i professionisti non sarebbero stati ammessi all’incontro”. Nel frattempo, all’usciere non vengono neanche riconosciute le mensilità di luglio ed agosto 2023.

Il licenziamento

In questa storia bisogna guardare con attenzione le date che scandiscono la vicenda. Dopo quanto accaduto ad inizio agosto, infatti, i legali di V.N. presentano, il 9 settembre, ricorso contro l’ambasciata, chiedendo la riammissione in servizio dell’usciere e il pagamento degli stipendi non corrisposti. Il 18 settembre arriva, quindi, la convocazione delle parti in causa per il 4 ottobre. E qui il primo colpo di scena. Il 19 settembre V.N. riceve, dall’ambasciata di Spagna, una lettera di licenziamento perché avrebbe superato i periodi di comporto. Insomma, avrebbe collezionato troppe assenze per malattia. Il fatto strano, però, è che la lettera di licenziamento, seppur arrivata per raccomandata il giorno dopo la fissazione della convocazione da parte del Tribunale civile di Roma, è datata 3 agosto, lo stesso giorno in cui V.N. comunicava via mail il suo rientro a lavoro. Secondo gli avvocati il trattamento dell’ambasciata nei confronti del lavoratore sarebbe stato influenzato dall’iscrizione dello stesso al sindacato spagnolo Csif (Centro autonomo sindacati e funzionari pubblici), che ha diramato un durissimo comunicato contro l’ambasciata.

Dramma familiare

Nel ricorso fatto dai suoi avvocati prima di ricevere il licenziamento "retrodatato", il lavoratore avrebbe ricevuto un triplice danno. V.N., infatti, non può accedere all’indennità Naspi, fatto che non gli permette di provvedere “alle cure mediche a cui dovrà ancora sottoporsi né al sostentamento proprio ed a quello della sua famiglia”. L’usciere è papà di due figli, un maschio ed una femmina. Il primo è affetto da ritardo cognitivo con grado di invalidità al 75% ed è disoccupato. Inoltre, l’uscire mantiene anche la mamma di 93 anni e la moglie, anch’essa disoccupata. Come se non bastasse, dopo essere stato “rimbalzato” dal luogo di lavoro, l’uomo ha cominciato a soffrire di forti attacchi di panico “conseguenti all’ansia e dalla paura derivanti dall’incertezza del futuro lavorativo, dall’umiliazione subìta di vedersi negare l’accesso nel posto di lavoro ove ha svolto proficuamente (senza mai un provvedimento disciplinare, neanche verbale) attività lavorativa per ben 18 anni”.

Ora, per l’indennità Naspi, bisognerà verificare se e quando il licenziamento è stato comunicato alle autorità italiane (Inps) e se sarà confermato dal Tribunale di Roma, cui gli avvocati Romolo Reboa e Roberta Verginelli intendono chiedere la revoca. Intanto, si apprende dalla stampa spagnola che già nel 2017 il tribunale di Madrid aveva condannato il ministero degli Esteri Spagnolo per una condotta antisindacale all’interno proprio dell’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede.

Battaglia legale

Gli avvocati, che ai tempi della prima denuncia chiedevano di far rientrare l’uomo sul posto di lavoro, stanno preparando un nuovo ricorso contro il licenziamento. Si prospetta, quindi, una lunga battaglia legale con l’ambasciata spagnola. “Troviamo incredibile che un’ambasciata europea tratti così un essere umano, impedendogli persino di essere assistito dai suoi avvocati, in palese violazione dell’art. 48 del Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantisce il diritto di difesa anche alle persone accusate di reati – dichiarano a RomaToday - auspichiamo che, trattandosi di un cittadino italiano, del caso, oltre che l’autorità giudiziaria, si interessi anche il nostro ministero degli Esteri segnalando al suo omologo spagnolo che l’Italia non può accettare tali comportamenti discriminatori, per di più in danno di una persona gravemente malata”.