Caldo record: Ama ha lavato 3.500 km di strade a Roma per mitigare gli effetti dell'afa

Ama da maggio è impegnata nello spazzamento e lavaggio delle strade di Roma, non solo per migliorare la pulizia di carreggiate e marciapiedi, ma anche per mitigare gli effetti delle ondate di calore.

Lavaggio straordinario delle strade a Roma

Come fa sapere l'assessorato ad ambiente e rifiuti di Roma Capitale, negli ultimi due mesi le squadre addette di Ama si sono dedicate a interventi mirati in oltre 3.500 km di strade. Le operazioni si svolgono tramite l'impiego di automezzi pesanti dotati di innaffiatrici a elevato getto d'acqua e l'utilizzo di enzimi biologici per sanificare le grandi arterie ad alto scorrimento, come per esempio le consolari.

Sulle altre aree, squadre addette effettuano attività di spazzamento meccanizzato con l'ausilio di spazzatrici dotate di lancia ad acqua in grado di lavare anche i marciapiedi e i punti bordo strada. Nel mese di luglio, sono previsti ulteriori 2mila chilometri di strade, come fa sapere l'assessorato.

Il programma dei prossimi giorni

“Abbiamo voluto, con Ama, intensificare la frequenza degli interventi di lavaggio delle strade - spiega l'assessora Sabrina Alfonsi - non solo per migliorare il decoro e le condizioni ambientali ma anche, in questo periodo di alte temperature, contribuire a mitigare le ondate di calore in aree molto frequentate. Queste operazioni proseguiranno nei prossimi giorni, ad esempio in via dei Fori Imperiali, via Nazionale, via Appia e via Tuscolana e si aggiungono ad altre azioni mirate ad attenuare l’impatto del caldo elevato come gli alberi in vaso posizionati per ombreggiare le fermate degli autobus in 18 postazioni in diversi quadranti della città”.

Bonifica intensiva a San Basilio

Inoltre, il Comune su ordinanza del sindaco Gualtieri e in coordinamento con la Protezione civile e il IV municipio, ha intensificato la pulizia di un'area nel raggio di un chilometro dal luogo dell'incendio che si è sviluppato in un'area privata industriale a San Basilio, in via Scorticabove, il 26 giugno. Squadre e mezzi dell’azienda sono stati impegnati su oltre 50 tra strade e piazze, comprese le sedi istituzionali e le aree verdi e ludiche per garantire la massima sicurezza dei bambini.