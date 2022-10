Il bisnonno che si laurea in diritto sportivo a Giurisprudenza a 90 anni

Oscar Mattei (classe 1933) si laurea in diritto sportivo alla facoltà di Giurisprudenza (diritto sportivo) lunedì 17 ottobre presso il Dipartimento di Giurisprudenza di RomaTre. Bisnonno, compirà la prossima estate 90 anni. "Si è distinto negli anni dell’Università per la passione per lo studio del diritto e per i rapporti con i suoi più giovani e colleghi, con i quali ha coltivato amicizie e condiviso aneddoti” commenta il professor Ettore Battelli, relatore della tesi di laurea che ha per titolo: “Diritti e doveri dell’atleta federato".

Il signor Mattei, che si accinge a essere proclamato dottore in Giurisprudenza, è instancabile studioso dalla fervente immaginazione, come dimostrato dalla collezione da lui inventata “giochi di una volta”, che presenta alle scuole elementari nel tempo libero. Tra le sue passioni anche il ricamo a mano di cui, come da lui raccontato, ha fatto dono anche a Papa Giovanni Paolo II.

Gli studenti, che lo conoscono e gioiscono con lui per il traguardo raggiunto, ne esaltano la saggezza, la simpatia, e ricordano con sincero affetto le sue telefonate cordiali pervenute soprattutto durante il periodo di DAD (Didattica a distanaa), ulteriore difficoltà superata con destrezza.

Il figlio, Alessandro Mattei, ha ricevuto molte mail di congratulazioni, tra cui quelle della segreteria della presidenza della Repubblica – che ha invitato Oscar Mattei a recarsi al Quirinale dopo il conseguimento della laurea - e del presidente del Coni, Giovanni Malagò, “che ha voluto trasmettere un personalissimo messaggio video di congratulazioni a mio padre”. La discussione della tesi avverrà lunedì 17 ottobre alle ore 14.30.