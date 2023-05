Lago ex Snia, ricorso al Tar per bloccare le ruspe e "marcia" sul Campidoglio

Prosegue la lotta di attivisti e residenti per tutelare la riserva naturale del lago bullicante ex Snia, l’oasi nata spontaneamente sulle colline del Prenestino che è da anni al centro di una battaglia legale e amministrativa per evitare che venga soffocata da nuovi edifici e dalla cementificazione.

Il Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie, che raccoglie tutte le associazioni ambientaliste, i comitati e i residenti schierati in favore dell’oasi, negli ultimi mesi hanno portato avanti la mobilitazione in attesa di capire come la nuova giunta regionale di Francesco Rocca avrebbe affrontato la questione e soprattutto la richiesta di allargare i confini del monumento naturale istituito proprio a protezione dell’area.

Ricorso al Tar contro il permesso a costruire

Uno dei passi fondamentali è stato presentare, insieme con le associazioni A Sud e Legambiente, un ricorso al Tar Lazio per chiedere l'annullamento del permesso a costruire che il Comune ha rilasciato lo scorso novembre alla società immobiliare Ponente 1978 Srl. Il permesso era stato rilasciato a novembre 2022 e riguarda la ristretta porzione di oasi esclusa dalla tutela e ancora di proprietà della società, quella su cui sorgono i ruderi dell’ex fabbrica. La Ponente 1978, alla luce del permesso rilasciato dal Campidoglio, a dicembre aveva riportato le ruspe sul posto decisa a costruire un polo per la logistica.

Dell’atto si era appresa l’esistenza soltanto attraverso le dichiarazione del costruttore, un provvedimento cui gli uffici dell’assessorato all’Urbanistica di Maurizio Veloccia non hanno potuto sottrarsi, in ragione del fatto che quella porzione della riserva non è coperta, appunto, dalla tutela garantita dall’istituzione del monumento ambientale: "Dopo essere riusciti con la lotta a ottenere l'unico parco in una zona tra le più densamente abitate di Roma, dopo aver ottenuto la parziale tutela ambientale per salvaguardare la biodiversità del lago Bullicante, gli abitanti non possono restare a guardare la realizzazione di un polo logistico di 4 ettari a meno di dieci metri dalle sue sponde, in un quadrante già avvelenato dallo smog e affogato nel cemento - sottolineano dal Forum Parco delle Energie - Il rischio che l'ecosistema e il sorprendente processo di rinaturazione in corso venga irrimediabilmente danneggiato dalla cementificazione dell'Ex Snia è altissimo".

Manifestazione con corteo verso il Campidoglio con Vandana Shiva

Oltre al ricorso, per cui si attende il verdetto del Tar, le associazioni hanno deciso di organizzare il 5 giugno, giornata mondiale dell’ambiente, una manifestazione con corteo verso il Campidoglio che vedrà la partecipazione dell'attivista e ambientalista indiana Vandana Shiva, ospite di Iper - Festival delle Periferie di Roma. Verrà lanciata una chiamata alle arti per realizzare le maschere, i costumi, le fogge e i simboli dell'incredibile biodiversità dell'ecosistema insorto, presagio di futuro, nel cuore della città di cemento. In parallelo è stata avviata una campagna di monitoraggio coordinata con Roma Natura per raccontare la biodiversità che caratterizza l’oasi naturale del lago ex Snia, con i dati aggiornati della flora e della fauna per integrare con i rilievi delle comunità presenti di impollinatori, lepidotteri, artropodi e chirotteri. Verrà analizzata anche l'aria, il suolo e l'acqua.

Il futuro dell’oasi è quindi adesso in mano alla Regione e al nuovo governatore, Francesco Rocca. A gennaio il Campidoglio ha approvato all’unanimità una mozione, presentata dai consiglieri di Europa Verde e Sinistra Civica Ecologista, che impegna il sindaco Gualtieri e la giunta ad attivarsi con la Regione affinché si porti a termine l’iter per ampliare i confini del monumento naturale.