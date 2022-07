Goletta dei Laghi, i risultati delle analisi nel Lazio: inquinamento sopra i limiti in 27 punti

La “Goletta dei Laghi” di Legambiente arriva nel Lazio per analizzare lo stato di inquinamento degli specchi d’acqua della regione. E dai campionamenti effettuati nei 27 punti prescelti per questa stagione 2022, sette sono risultati oltre i limiti di legge.

Il bilancio complessivo dei monitoraggi eseguiti da Goletta dei Laghi è stato diffuso nella sede del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi a Fumone, insieme con i dati delle analisi microbiologiche effettuate sul Lago Canterno (dove entrambi i punti campionati risultano entro i limiti). Nel mirino della campagna di Legambiente, come di consueto, canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi.

I risultati dei campionamenti di Legambiente nei laghi laziali

I dati raccolti hanno restituito uno scenario migliore rispetto agli anni scorsi, con meno criticità che per Legambiente non vanno però sottovalutate, anzi. I laghi presi in considerazione sono quelli pontini, quelli reatini, i laghi romani e quelli viterbesi, oltre a quello di Canterno.

L’inquinamento nei laghi pontini è risultato sopra i limiti di legge nel canale su via Acquachiara, a Fondi, e nel canale su via Orsolini Cencelli, a Sabaudia, mentre la foce del canale sulla strada litoranea 6260, a Fogliano, è risultata fortemente inquinata. Nessuna criticità nei laghi reatini, mentre dei laghi romani è risultato fortemente inquinato il lago di Bracciano in località La Lobbra. Leggermente meglio, ma sempre sopra i limiti di legge, il campionamento effettuato sulla spiaggia del lago di Albano all’altezza del civico 20. Per quanto riguarda invece i laghi viterbesi, valori di inquinamento sopra i limiti di legge per quello di Bolsena all’altezza del canale in località Prati Renati e nel punto di fronte alla foce, lungo viale Luigi Cadorna.

È bene ricordare che per Legambiente il punto è inquinato quando viene rilevata una presenza di enterococchi intestinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o di Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml, ed è fortemente inquinato quando i numeri si aggirano rispettivamente sui 1000 UFC/100ml e 2000 UFC/100ml.

"Situazione in generale miglioramento, ma incide la siccità"

"I dati ottenuti dai campionamenti di Goletta dei Laghi quest'anno nel Lazio hanno mostrato un generale miglioramento rispetto alle precedenti edizioni della campagna - ha detto Elisa Scocchera, portavoce di Goletta dei Laghi - Da sottolineare, però, l'influenza che può avere avuto la situazione di estrema siccità di questi mesi. Molti dei punti risultati critici negli scorsi anni, infatti, erano stati campionati in foci di fossi o canali, mentre nel 2022 molti campioni sono stati presi a lago, perché il canale era secco o comunque la portata era troppo bassa per permettere il campionamento. Restano comunque alcuni punti molto critici sui quali sarebbe auspicabile un approfondimento per capire le cause e cercare delle soluzioni concrete e durature. Ci auguriamo che i dati ottenuti durante questa campagna possano aiutare a tenere alta l'attenzione su questi ecosistemi lacustri molto delicati e allo stesso tempo risorsa strategica”.

“Nel Lazio complessivamente emerge un quadro più positivo di quello degli anni passati, con meno criticità che però devono essere aggredite e risolte, punto per punto e lago per lago, sia in termini di scarichi non depurati sia per l’aumento di azoto e fosforo proveniente dall’agricoltura intensiva lungo le sponde che, in alcuni di questi bacini, sta provocando una profonda eutrofizzazione”, ha aggiunto Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio.