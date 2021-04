Roma come Hollywood, c’è Lady Gaga: set blindatissimo a quartiere Trieste

Non solo nel cuore di Roma, a via Condotti, o per le strade di Talenti dove la folla si è scatenata all'arrivo di Lady Gaga e Al Pacino: riprese di House of Gucci di Ridley Scott anche in via Nemorense

Da Talenti a quartiere Trieste, Roma diventa un set cinematografico di Hollywood grazie alle riprese di "House of Gucci”: il film diretto da Ridley Scott, con Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto, che narra le vicende della casa di moda italiana e l’omicidio di Maurizio Gucci. Il film viene girato proprio nell'anno in cui ricorre il centenario della fondazione della maison Gucci a Firenze: era infatti il 1921.

Lady Gaga in House of Gucci interpreta Patrizia Reggiani, che per l'omicidio di Maurizio Gucci (impersonato da Adam Driver), nel ‘95 a Milano, ha scontato 18 anni ed è tornata in libertà pochi anni fa. Dalle voci sull’attico mozzafiato con vista sui Fori Imperiali affittato per il soggiorno romano, agli avvistamenti per le vie del centro: gli occhi sono tutti puntati su Lady Gaga. I fan la inseguono, i curiosi sostano davanti alle location scelte per i set. Poco o nulla trapela, impossibile avvicinarsi alle star.

Roma come Hollywood: ci sono Lady Gaga e Al Pacino

Prima nella centralissima via Condotti, nei giorni scorsi folla “impazzita” a Talenti. Un vero e proprio “mezzogiorno di fuoco” all’arrivo di Al Pacino e Lady Gaga in via Ugo Ojetti: il set allestito in uno storico negozio di alta moda ha attirato fan, curiosi e residenti emozionati di ospitare nel loro quartiere celebrità da Oscar. Talenti come Hollywood, ma non solo.

Lady Gaga a via Nemorense: set blindatissimo

Più in sordina l’arrivo del cast di House of Gucci nel cuore del quartiere Trieste. La notizia tra i residenti di via Acherusio, piccola traversa di via Nemorense, si è diffusa nei giorni scorsi quando lungo la strada a ferro di cavallo è comparso il divieto di sosta temporaneo: stalli sgombri per far posto ai 20 camion della produzione. Il set, blindatissimo, nel noto istituto paritario e centro sportivo in zona Nemorense.

Durante i due giorni di riprese, fuori dal complesso, è stato costante il via vai e il capannello di fan, storici e dell’ultima ora, elettrizzati dall’idea di poter vedere Lady Gaga. Speranza vana. La star è andata via subito dopo le riprese, nel corso del pomeriggio smantellato anche l’allestimento del set. Per 48 ore quartiere Trieste ha respirato l’aria di Hollywood, ma per un selfie con Lady Gaga in molti dovranno attendere la prossima occasione.