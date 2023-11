Ladispoli: il comune lancia un “Natale da…leoni” ed insorge il web

Per sette ora ha girato tra le strade della città. Sette interminabili ore durante la quali, la popolazione, si è praticamente asserragliata in casa. Ma ora il leone di Ladispoli è tornato. Non certo in carne ed ossa. È riapparso infatti in una comunicazione del comune che ha scatenato la reazione del web.

A Ladispoli un Natale da leoni

Per comunicare il calendario di appuntamenti della stagione natalizia, l’amministrazione comunale ha scelto di puntare sul felino che ha reso popolare la città anche oltre i confini nazionali. Il calendario completo degli appuntamenti sarà diramato solo il prossimo 23 novembre, ma intanto l’amministrazione, attraverso i propri canali sociali, ha diffuso lo slogan della campagna. Ed è stato proprio lì, sul proprio account facebook, che ha collezionato il pieno di reazioni. In larga parte, tutt’altro che lusinghiere.

La stroncatura del web

“Ci fate o ci siete” ha commentato, tra i primi, l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi. Ma numerose sono state anche le reazioni dei cittadini comuni. “Io avrei evitato il riferimento al leone -ha scritto un’utente secondo la quale - quanto successo non è stata proprio una bella pubblicità per Ladispoli”. “Veramente una trovata assai squallida – ha rincarato la dose un’altra commentatrice che, come la prima, ritiene che - quanto accaduto a quel povero Kimba non abbia dato lustro alla nostra città”. C’è anche chi ha suggerito al sindaco Alessandro Grando di rivedere la scelta del personale incaricato di curare la comunicazione istituzionale.

Non è mancata neppure l’ironia di quanti, ad esempio, hanno completato lo slogan sottolineato che il 2023 è “la stagione dei leoni…riportati nei circhi”. Qualcuno ha anche voluto rimarcare l’incolpevole ruolo del comune nell’estemporanea fuga del felino fuga su cui, peraltro, è in corso un’indagine. Ma la campagna di comunicazione ha già sortito un effetto, tutt’altro che secondario: se ne sta parlando. E forse era proprio questa l’intenzione di chi l’ha pensata.