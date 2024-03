Bambino "iperattivo" sospeso da scuola: il ministro Valditara dispone l'ispezione

A Ladispoli un bambino di sei anni, a cui i medici hanno certificato un “disturbo da deficit di attenzione iperattività” (Adhd) è stato sospeso da scuola per 21 giorni. I genitori si sono rivolti al Tar, tramite l’avvocato Daniele Leppe, ma nonostante il pronunciamento del tribunale amministrativo, al piccolo è stato negato l’ingresso in classe. E ora, sulla questione, si è mosso anche il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha disposto un’ispezione all’Istituto comprensivo Corrado Melone, frequentato dal bimbo, per accertare i fatti.

La vicenda

A ricostruire quanto accaduto è l’avvocato Leppe, che spiega: “I genitori hanno ricevuto una comunicazione sulla sospensione del bambino. Come prima cosa mi sono accertato che il bimbo non avesse commesso atti che potessero mettere a rischio la sua incolumità e quella degli altri e giustificare un provvedimento così duro. Verificato questo punto, ho presentato, il 28 febbraio un ricorso cautelare al Tar, in quanto la sospensione non faceva altro che acuire le difficoltà del bambino. Il 4 marzo il Tar ha risposto, accogliendo la nostra richiesta, sospendendo il provvedimento e disponendo l’immediato rientro in classe del piccolo, con l’affiancamento di un insegnante di sostegno. Il giorno dopo, dunque, i genitori lo hanno accompagnato a scuola, portando con loro il documento stampato che attestava quanto deciso dal Tar”. Eppure al bambino viene negato di entrare nell’istituto: “I genitori hanno anche chiamato i carabinieri, ma è stato inutile. Così, dopo diverse ore di tentativi, sono tornati a casa”.

L’intervento del ministero

Una vicenda su cui è intervenuto anche il ministro Valditara, che ha disposto l'invio degli ispettori per comprendere il motivo in base al quale, nonostante la decisione del Tar del Lazio, il bambino non sia ancora stato riammesso a scuola.