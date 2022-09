Dal buio alla luce con una puntura: due bambini tornano alla vista grazie alla terapia genica

Hanno riconquistato alcune fondamentali capacità visive due fratellini di 8 e 3 anni che negli ultimi mesi sono stati curati dalle unità oculistiche del policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. L'intervento fa parte di un progetto iniziato nel 2021 per la gestione in collaborazione dei pazienti pediatrici e adulti alle prese con degenerazioni ereditarie della retina.

Lui di 8 anni, lei di 3 - diventata ufficialmente la più giovane paziente in Italia trattata con la terapia genica - finalmente distinguono meglio i dettagli degli oggetti che osservano e si muovono con più fiducia in ambienti scarsamente illuminati.

Nel 2021 l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato la terapia genica sviluppata da Novartis, rivolta a pazienti pediatrici e adulti affetti da rare forme di distrofia ereditaria della retina, dovuta alla mutazione di entrambe le copie del gene RPE65. Nel mondo l'incidenza è di 1 persone su 200.000 e si stima che in Italia ce ne siano tra le 100 e le 120 in condizioni simili. I pazienti hanno problemi di scarsa visione notturna, di restringimento del campo visivo e possono manifestare una grave e progressiva riduzione della capacità visiva fino alla cecità.

La terapia genica approvata un anno fa consiste in una iniezione "one shot" nello spazio sottoretinico degli occhi, con la somministrazione di una copia funzionante del genere "fallato". Un adenovirus associato trasporta il gene sano nelle cellule, così da ripristinare la capacità visiva del pazienza in modo significativo e soprattutto duraturo.

A maggio 2021, quindi, le due unità oculistiche della fonazione Agostino Gemelli e dell'ospedale Bambino Gesù, guidate rispettivamente da Stanislao Rizzo e Luca Buzzonetti, hanno siglato un accordo quadro per la gestione dei pazienti bisognosi di intervento per ripristinare le funzionalità della retina. Attraverso un percorso diagnostico effettuato con protocolli comuni, i pazienti vengono inclusi in registri specifici per le possibili strategie terapeutiche.

I due fratellini curati sono di origini senegalesi, arrivati in Italia con i genitori per motivi di lavoro e stabilitisi in Sardegna. Il maschietto ha iniziato per primo la terapia, trovandosi in cura al Bambino Gesù da 5 anni. L'iniezione è stata effettuata a ottobre 2021 nell'occhio destro e due mesi dopo nell'occhio sinistro. L'acuità visiva, il campo visivo e la visione crepuscolare sono i tre fattori fondamentali nei quali lo staff medico ha notato miglioramenti significativi durante il follow-up durato fino allo scorso febbraio. La sorellina, la più giovane in Italia, ha ricevuto il primo trattamento a febbraio scorso, il secondo a giugno. Anche per il recupero della vista è significativo.

"La terapia genica per la degenerazione retinica a trasmissione ereditaria – afferma Giancarlo Iarossi, referente del percorso sulle distrofie retiniche all’interno dell’unità di oculistica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù - rappresenta la prima concreta cura per prevenire o correggere il decadimento completo della funzione visiva e riveste un ruolo fondamentale per future strategie terapeutiche. Altre forme di distrofie retiniche causate da diverse mutazioni geniche sono al momento oggetto di trials clinici in fase avanzata. L’auspicio degli operatori coinvolti è di continuare questo progetto volto ad applicare la terapia più appropriata secondo le attuali conoscenze sulle degenerazioni retiniche ai nostri pazienti comuni e di estenderla nell’immediato futuro ad altre mutazioni».

"Operare pazienti in giovanissima età e ridare loro la vista è qualcosa che travalica la nostra vita professionale - le parole del prof Stanislao Rizzo - e si identifica appieno nella missione del Gemelli e del Bambino Gesù, curare persone affette da disabilità gravissime impiegando i risultati della ricerca clinica più avanzata -. La retinite pigmentosa è una malattia terribile che porta nelle forme più severe a cecità e per cui non esisteva terapia efficace fino a poco tempo fa. Finalmente oggi, anche se solo in pochi pazienti, riusciamo a offrire un trattamento efficace, frutto di studi scientifici internazionali eseguiti in pochissimi centri nel mondo di ricerca e cura".