"Viva l'Italia", l'evento interforze a Cinecittà World

Dal 1° al 10 settembre a Cinecittà World si terrà la settima edizione Viva l’Italia il più grande evento espositivo e dimostrativo delle Forze Armate e Forze dell'Ordine.

Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, Polizia di Stato (Cinecittà Street, suo punto di riferimento) sono i protagonisti del Parco diverimenti del cinema e della tv di Roma fra stand espositivi, dimostrazioni e simulazioni. Chi visiterà il parco infatti potrà vivere le esperienze quotidiane delle forze armate dal salire a bordo di gazzelle, volanti, autopompe, aerei e simulatori di volo; studiare la scena del crimine e dei reperti in laboratorio; osservare da vicino il lavoro delle unità cinofile; cimentarsi tra muri e scale antincendio; fare un giro tra le auto storiche.

Al divertimento però Viva l'Italia unisce la solidarietà: infatti per ogni biglietto venduto, 5 euro saranno devoluti agli Enti Assistenziali Familiari Forze Armate e Forze dell’Ordine, a cui quest’anno si aggiunge l’ANAFIM (Associazione Nazionale per l’Assistenza dei Figli di dipendenti del Ministero della Difesa con disabilità). L'ultima edizione ha visto la raccolta di circa 60mila euro. Divertimento, solidarietà ma anche sicurezza, innovazione e sostenibilità ambientali: saranno questi i temi della settima edizione di Viva l'Italia.

Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World motiva l'evento come omaggio all’impegno congiunto delle nostre Forze Armate e Forze dell’Ordine che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza e la protezione dell'Italia. "Siamo particolarmente lieti di contribuire all’iniziativa benefica dell’evento, in particolare quest’anno con l’inserimento dell’ANAFIM tra i beneficiari” dichiara il Generale di Divisione Alfonso Manzo, Capo del V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore della Difesa.

Da segnare in rosso infine sul calendario la data del 9 novembre quando la Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco intratterrà i visitatori: "Siamo lieti di partecipare a Viva l’Italia, evento che si rinnova di anno in anno. Questa è una di quelle occasioni per stare vicino ai cittadini in un contesto non di emergenza, utile a diffondere la cultura della sicurezza e in più ci aiuta a sostenere, grazie ai nostri enti di assistenza, chi si trova in difficoltà” annuncia il Capo del Corpo Nazionale, Carlo dall’Oppio.