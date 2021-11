La promessa di Gualtieri sulla Roma-Lido: treni ogni 6 minuti

Sulla Roma Lido Roberto Gualtieri sembra avere le idee chiare: obiettivo un treno ogni 6 minuti. È quanto il sindaco ha annunciato nella giornata di ieri in occasione del Uil tour 2021 che ha fatto tappa a Ostia.

La linea, già spolpata di 5 stazioni, con scioperi frequenti e con tempi di attesa che oscillano tra i 40 minuti e 1 ora, è tra le priorità che il Sindaco ha portato sul tavolo dei sindacati per il rilancio della Capitale, come priorità d’intervento insieme alla raccolta e gestione dei rifiuti.

“Le priorità su Ostia? Incontreremo gli operatori per definire insieme la strategia di rilancio del nostro mare, a partire dalla qualità ambientale e degli insediamenti. C’è l’autonomia rafforzata per il X Municipio e il tema della ‘Metro-mare’”, ha spiegato il sindaco, considerando che la linea, dal 1 gennaio 2022, così come per la Roma-Viterbo passerà sotto Cotral. “Su questa – ha aggiunto il Sindaco - accelereremo, portando la nuova Roma-Lido a 6 minuti. Questo però richiede del tempo e ora la competenza passa anche alla Regione Lazio. Ma noi faremo di tutto affinché venga rispettato il cronoprogramma e quindi che dal 2023 ci sia un degno collegamento tra Roma e Ostia”.