Esami della patente, tour de force alla motorizzazione

Per assicurare lo svolgimento degli esami della patente a luglio la Motorizzazione Civile di Roma ha annunciato una task force che incrementerà il numero di sedute degli esami di guida.

Per l’estate infatti il personaledella Motorizzazione ha assicurato la sua disponibilità per turni pomeridiani il martedì e il giovedì, con sedute straordinarie anche di sabato pomeriggio per agevolare e smaltire la grande richiesta dei candidati.

La richiesta di un maggior numero di sedute, per rispondere alla grande richiesta è stata invocata dalla Confarca (confederazione italiana che rappresenta oltre 2500 tra autoscuole e studi di consulenza). Paolo Colangelo presidente di Confarca ha sottolineata l’importanza del provvedimento vista la maggiore richiesta da parte dei candidati: “Con gli straordinari pomeridiani e l’impegno straordinario nei fine settimana, la Motorizzazione Civile di Roma è riuscita a coprire le necessità delle autoscuole per il mese di luglio. Siamo soddisfatti e grati al direttore generale territoriale, Fausto Fedele, al direttore della Motorizzazione Civile di Roma, Paolo Levato, per essersi adoperati insieme ai funzionari degli uffici romani per scongiurare rallentamenti nel mese di luglio”.