La mobilità a Roma tema dell'evento Fit-Cisl

Mercoledì 7 dicembre 2022 presso l'Auditorium “Carlo Donat-Cattin” ( via Rieti 13), si terrà l'evento “Le periferie al centro di Roma: il valore sociale dei Trasporti”, organizzato dalla Fit-Cisl del Lazio.

Si tratta del primo di una serie di appuntamento sul tema della mobilità nella Capitale punto di criticità ma anche di potenziale sviluppo per ricucire, mettere a sistema e far dialogare le zone centrali e quelle periferiche di Roma. In occasione dell’evento, sarà allestita la mostra fotografica “La Capitale nelle RiGENERAZIONI”, con immagini di Roma negli anni ‘50 dall’Archivio Carlo Riccardi. Durante l'iniziativa prenderanno voce Raphael, ex insegnante di cinema, adesso fa il rider e vuole aprire un cineforum a San Basilio. Alessandro è un autista di bus ed è stato aggredito in zona Anagnina. Enrico ha costruito campi di pallavolo in uno spazio dimenticato di Tor Sapienza.

Durante la prima sessione “i decisori politici”: interveranno il presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, gli assessori Massimiliano Valeriani, Andrea Catarci ed Eugenio Patanè e il capogruppo Fdi al Consiglio Comunale di Roma Capitale, Giovanni Quarzo. Tema di discussione sarà la Roma in 15 minuti e gli strumenti per ricucire e far rinascere le periferie Al termine sarà proiettato il documentario “Exit”, realizzato dalla regista Patrizia Santangeli per la Fit-Cisl del Lazio: uno spaccato dei volti, dei protagonisti e delle persone che abitano in periferia, nonché delle ‘buone prassi’ adottate per far rinascere i quartieri sotto il profilo culturale, sportivo, urbanistico.

Nella seconda sessione, “le imprese e la società civile" aprirà i lavori il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, che farà un’introduzione sul valore dell’azione collettiva e delle infrastrutture trasportistiche. Parteciperanno anche Gian Luca Orefice, Direttore delle Risorse Umane di Autostrade per l’Italia, che illustrerà gli investimenti sociali sul territorio effettuati dall’azienda. A seguire Amalia Colaceci, presidente Cotral, che farà un focus sulla gestione del trasporto extraurbano a Roma. Massimo Ciuffini, coordinatore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, parlerà della condivisione dei mezzi nelle periferie. Filippo Tantillo, ricercatore Inapp, traccerà un’immagine degli spostamenti all’interno della Capitale. In conclusione, Camillo Lupoli, psicologo dello sport, parlerà dell’importanza delle iniziative a contrasto del disagio giovanile nelle periferie e Francesco De Natale, dell’associazione “Volley Friends”, racconterà l’esperienza concreta dell’apertura di uno spazio per la pallavolo a Tor Sapienza.