La mobilità a Roma, ecco il confronto municipio per municipio

All’Eur il maggior numero di fermate. Il centro storico è la “capitale” dello sharing e dei furgoni della logistica. Il II municipio batte tutti per quanto riguarda le strisce blu. Sono solo alcuni dei risultati emersi nel “Rapporto mobilità Roma 2023” elaborato da Roma Servizi per la Mobilità sui dati raccolti nel 2022.

Le fermate del trasporto pubblico locale

Per quanto riguarda la mobilità, il numero di fermate del trasporto pubblico rappresenta una cartina tornasole importante per capire come è organizzato il servizio in città. E' il IX municipio quello che ha il maggior numero di fermate del trasporto pubblico locale, ben 868. Un dato che posiziona l’Eur al primo posto anche nella classifica delle fermate ogni 10 mila abitanti, 48,4. Seguono il X municipio, con 754 fermate, e il VII, che si ferma a 628. È invece l’XI municipio quello con meno fermate, 388. Da sottolineare come il XV municipio abbia 599 fermate del Tpl (5° posto) ma è ultimo per la densità di fermate per chilometro quadrato, pari a 3,2. Il peggiore per le fermate ogni 10 mila abitanti è il V municipio, con 19,3. Come, invece, era lecito attendersi, il I municipio, con 29,8, è in testa a questa speciale classifica.

Le strade

La rete stradale di Roma si estende, in tutto, per 8.000 chilometri, di cui 1.280 di rete principale. Il municipio che ha la dotazione stradale maggiore è il X. Ostia conta 986 chilometri di asfalto, con il VII municipio secondo con 927 chilometri. Il municipio che ha la minor rete stradale è il IX, 297 chilometri.

Posti auto a pagamento

Il sistema della sosta a pagamento si articola su 29 ambiti di tariffazione per circa 73.500 stalli di sosta, distribuiti su 7 dei 15 municipi cittadini. Sono 28 gli ambiti che ricadono nell’area più centrale della città, con il I e II municipio interessati da poco più dell’84% dell’offerta, mentre un solo ambito si colloca nella fascia esterna del territorio, il quartiere EUR (ambito denominato “Europa – Eur”). Roma conta una dotazione media di sosta tariffata pari a 26,7 posti auto per 1.000 abitanti (nel I e II Municipio il rapporto sale rispettivamente a 189 e 195 stalli/1.000 abitanti). In tutto, il II municipio conta 31.547 parcheggi a pagamento, il I municipio 30.377.

Lo sharing

I quartieri centrali guidano le classifiche sulla mobilità in sharing. Il I municipio ha 51 postazioni e 106 stalli per la condivisione delle auto, segue il II municipio con 36 postazioni e 76 stalli. Situazioni diametralmente opposto nel VI e X municipio dove non ci sono posteggi per il car sharing, una novità che evidentemente non ha ancora attecchito su questi territori. In tutto il parco auto per lo sharing è composto da 201 vetture, distribuite su 161 postazioni e 339 stalli totali. Al servizio, nel 2022, erano iscritte 3.494 persone.

Stalli merci

Mentre Roma attende il nuovo piano per la logistica previsto per dicembre, il centro della Capitale accoglie migliaia di stalli per il carico e scarico merci. In tutta la città si contano 1.626 stalli, con i quartieri Nomentano e Trieste che sono quelli che ne contano di più, ben 170. Nel centro storico, primo in questa classifica, ce ne sono 811, con una densità di 40,4 stalli ogni chilometro quadrato. Ci sono, in pratica, 29,2 aree dedicate alla logistica ogni 10 mila lavoratori del settore. Segue il II municipio, con 605 stalli ed una densità per chilometro quadrato di 30,8.