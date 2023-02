I 55 anni della Comunità di Sant'Egidio all'insegna della solidarietà

Nella giornata di ieri, giovedì 9 febbraio nella basilica di San Giovanni in Laterano si sono tenute le celebrazioni per i 55 anni della Comunità di Sant’Egidio.

La liturgia è stata presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Una giornata all'insegna della preghiera e della pace insieme e per gli amici della Comunità che negli ultimi mesi hanno vissuto crescenti sofferenze dalla pandemia, ai problemi economici e per ultimo solo in ordine temporale il terremoto.

Proprio in occasione dell’anniversario, la Comunità di Sant’Egidio attraverso le comunità cristiane in Siria, ha predisposto l'invio di aiuti umanitari urgenti a Aleppo e Idlib e preparato un appello alla comunità internazionale per sospendere le sanzioni e permettere l’accesso agli aiuti umanitari in Siria.

Chi volesse partecipare con un gesto di solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita dal terremoto potrà fare una donazione attraverso questo link.