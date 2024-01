La Camera di Commercio lancia il servizio (senza appuntamento) per ottenere l'identità digitale

Nell’era della digitalizzazione ci sono ancora molti servizi, assolutamente indispensabili, che spesso non vengono utilizzati per le ragioni più svariate. Uno di questi è la firma digitale, un vero e proprio strumento salva tempo che, però, non è ancora molto diffuso. Non solo la naturale diffidenza verso le nuove tecnologie ma anche una certa paura nell’approcciarsi ad una novità. Anche per questo, la Camera di Commercio di Roma ha voluto mettere a disposizione un servizio che facilita, e di molto, l’utilizzo della firma.

Firma digitale

Presso il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Roma in via Appia Nuova 214 di recente inauguruazione è già possibile, senza appuntamento e in maniera assolutamente rapida, ottenere velocemente il rilascio dell’identità e della firma digitale. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16 tranne il giovedì, giorno in cui gli sportelli chiudono alle 18.

I costi

Per il servizio si spendono, in tutto, 100 euro: 25 euro per la smart card, 70 euro per il token wireless, che permette il collegamento da remoto, e 7 euro per il rinnovo. Uno strumento ormai indispensabile, necessario per adempiere ai tanti servizi della pubblica amministrazione e ai tanti obblighi di legge. Nonostante qualcuno possa dubitare, la firma digitale è uno strumento sicuro che permette di gestire le proprie attività nella massima efficienza. “Un ulteriore servizio della Camera di Commercio di Roma messo a disposizione del territorio e del sistema imprenditoriale per favorire, in modo sempre più concreto, la transizione digitale” scrive la Camera in una nota.

Cosa si può fare

Grazie all’identità e alla firma digitale è infatti possibile sottoscrivere contratti, partecipare a bandi di finanziamento o gare d’appalto, richiedere autorizzazioni pubbliche e tanto altro: sempre con pieno valore legale, in totale sicurezza e senza sprechi di denaro, tempo e carta, ovunque ci si trovi.