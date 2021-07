La Banda della Polizia Locale omaggia Ennio Morricone

A un anno dalla scomparsa del maestro Ennio Morricone la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale, diretta dal Maestro Andrea Monaldi, ieri sera ha voluto rendere omaggio al compositore che, con la sua musica e le sue emozionanti colonne sonore, ha lasciato impresso il ricordo in ognuno di noi, segnando per sempre il suo nome nella storia del cinema. Il concerto si è tenuto sul Lungotevere, nella suggestiva cornice sotto Ponte Garibaldi, con brani anche di altri illustri artisti, come Nino Rota e Armando Trovajoli.