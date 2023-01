Kim Kardashian con la maglietta della Roma manda in estasi i tifosi giallorossi

Occhialoni scuri, pantaloncini corti e soprattutto una maglia che tra i tifosi dell’As Roma non passa inosservata. Il look sfoggiato da Kim Karadashian, immortalata da un fotografo tra le strade di Los Angeles, ha mandato in visibilio i supporter giallorossi.

La maglietta della stagione 1997/1998

La modella ed attrice americana, con un patrimonio stimato in 1,8 miliardi di dollari, nel 2015 finita nella lista di Time tra le 100 persone più influenti del mondo. Ha destato un certo stupore vederla con la maglietta un po’ vintage dell’As Roma, quella della stagione 1997/1998 e quindi la formazione di mister Zdenek Zeman con Abel Balbo, Paulo Sergio, Marco Del Vecchio, Miki Konsel ed ovviamente di Francesco Totti.

L'invito dell'As Roma

Non soltanto i tifosi giallorossi hanno commentato questa inaspettata sortita dell’attrice statunitense. “Saremmo incantanti di darti il benvenuto come ospite speciale allo stadio Olimpico la prossima volta che visiti Roma” si legge infatti sulla pagina ufficiale di Instagram della società presieduta da Dan Friedkin. In una fase di stallo del calciomercato invernale, con il futuro di Niccolò Zaniolo divenuto così incerto, dall’altra parte dell’Oceano c’è chi mostra interesse ad indossare la maglietta giallorossa. Ed il fatto che non sia esattamente un calciatore, non sembra importare poi molto ai tifosi giallorossi.