150 piccoli ciclisti pedalano per le vie di Roma per la Kidical Mass. L'appello: "Strade più sicure"

Oltre 300 ciclisti, di cui 150 bambini, hanno pedalato per le vie della Capitale per la Kidical Mass. La manifestazione si è svolta domenica 19 maggio ed è stata organizzata da Salvaiciclisti Roma, Streets For Kids, Bike to School Roma, Rebike Altermobility, Legambiente Lazio, Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) RuotaLibera.

Legambiente Lazio: “Il Comune renda sicure le ciclabili transitorie”

“A Roma un’enorme macchia di colore, di ruote e di sostenibilità, ha attraversato le strade del centro e non solo - commenta Amedeo Trolese responsabile mobilità di Legambiente Lazio - liberandole per un po’ dalla tenaglia del traffico veicolare privato. Non possiamo che ringraziare l’organizzazione di questa magnifica giornata, alla quale non manca e non mancherà il nostro sostegno, perché scoprire la città in bici vuol dire cambiare volto in positivo agli spazi urbani, generando sostenibilità e miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita”. La strada per far diventare Roma una città a misura di ciclista, però, è ancora lunga: “Non possiamo che spronare l’amministrazione ad imporre una forte accelerazione conrinua Trolese - per rendere sicure e fruibili le ciclabili transitorie, oggi troppo spesso scolorite macchie sull’asfalto, invase da auto in sosta e rifiuti. Insieme non si possono che aumentare i chilometri di ciclabili, da realizzare e bene, su ogni asse stradale portante, contemporaneamente alla costruzione del Grab (Grande raccordo anulare delle bici, ndr) che ora, dopo tutti i percorsi di partecipazione e le soluzioni progettistiche immaginate, non può che vedere la luce, anche per non perdere neanche un centesimo dei finanziamenti previsti e rispettando quindi tutte le scadenze preventivate”.

L’appello dei ciclisti: “Strade più sicure per i bambini”

La manifestazione è stata anche l’occasione per tornare a chiedere strade più sicure per i bambini, che si muovono a piedi o in bici. Come spiega Anna Becchi, organizzatrice della Kidical Mass, i ciclisti che hanno pedalato per le vie di Roma vogliono che il Comune “attivi le politiche necessarie per rendere le strade sicure soprattutto quelle davanti e in prossimità delle scuole e i relativi percorsi casa-scuola”.