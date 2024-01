VIDEO | "Bentornato a casa": il V municipio di Roma incontra Khaled, studente italo-palestinese detenuto ingiustamente in Israele

Un storia a lieto fine quella di Khaled El Qaisi, studente italo-palestinese di 29 anni che lo scorso 1 agosto è stato arrestato al confine con la Cisgiordania dalle autorità israeliane senza che gli fosse mai stato formulato un capo d’accusa. Un mese in un centro per gli interrogatori di un carcere di Tel Aviv, poi il rilascio con l’obbligo di restare a Betlemme, a casa di uno zio che ne ha fatto da garante, fino all’opportunità di riuscire a tornare a casa. A Roma, a Centocelle, dove vive ormai da molti anni con sua moglie Francesca e il figlio di 5 anni.

Una vicenda che ha da subito smosso gli abitanti del V municipio: Chi li conosce per le attività sociali, chi perché ha i propri figli a scuola con il loro, ma anche chi si è voluto mettere in prima linea semplicemente perché ritenuto giusto. “Abbiamo da subito sostenuto la battaglia per la scarcerazione di questo ragazzo, nostro concittadino, ingiustamente incarcerato in una prigione di Israele", dice il presidente del V municipio, Mauro Caliste, cha a circa un mese dal ritorno a Roma di Khaled, ha voluto omaggiarlo negli uffici di via di Torre Annunziata nella mattinata di venerdì 12 gennaio. "Il nostro appello ovviamente è più ampio, ed è per la pace, perché a subire le conseguenze sono i civili palestinesi, che come quelli israeliani soffrono molto”.

“Mancavo da Betlemme dal 2012 - racconta Khaled -, ed ho deciso di fare questo viaggio per far conoscere alla mia famiglia mia moglie e mio figlio. Mai avrei potuto immaginare quanto poi è successo, per quanto ogni palestinese sa che ci sono sempre dei rischi attraversando il confine o un posto di blocco, proprio per la situazione politica in cui versa il nostro Paese”.

“Lo hanno ammanettato e portato via, davanti a noi - spiega Francesca -, da li non abbiamo più saputo nulla di lui. Tornati in Italia io e sua madre ci siamo mobilitate per far conoscere questo caso, e non è stato semplice. Fino alla sua liberazione e il ritorno a casa”.