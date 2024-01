La storia di Khaled, da Centocelle alla prigionia Israele: "Arrestato senza motivo e chiuso in isolamento per giorni"

Privazione del sonno, perdita della cognizione del tempo, interrogatori che duravano anche 12 ore. Il tutto senza sapere i capi d’accusa, avere alcun contatto con l’esterno, nemmeno con il proprio difensore. Questo è il racconto che fa Khaled El Qaisi, studente italo-palestinese di 29 anni che lo scorso 31 agosto è stato arrestato al confine con la Cisgiordania dalle autorità israeliane. Parole che il 29enne ha pronunciato negli uffici del V municipio di Roma, invitato dal presidente Mauro Caliste, insieme alla moglie Francesca.

Khaled è uno studente dell’università La Sapienza, mamma italiana e papà palestinese, vive a Roma da quando aveva 17 anni. Mancava da Betlemme dal 2012, così ad agosto 2023 ha deciso di andare in vacanza per trovare i fratelli che vivono li, insieme alla moglie e al figlio di 5 anni. Tutto poteva aspettarsi tranne di essere arrestato al confine, senza un motivo: “Lo hanno ammanettato e portato via - racconta la moglie Francesca -, da li non abbiamo saputo più nulla di lui. Hanno sequestrato anche a me cellulare e contanti ed è stato complicato anche per noi poterci muovere”.

Rientrata in Italia due giorni dopo insieme al figlio, ha raccontato quanto stava accadendo al marito: “Con difficoltà la storia di Khaled ha preso piede nell’opinione pubblica - continua Francesca -, grazie anche alla sua mamma”. Per Khaled giorni difficili, fino alla scarcerazione il 1 ottobre con l’obbligo di non lasciare Betlemme: “Sono stato a casa di uno zio che mi faceva da garante - continua lo studente italo-palestinese -, senza poter avere contatti con l’esterno e in attesa di presenziare a delle udienze che non si sono mai svolte, proprio perchè non avevano nulla su cui incriminarmi.

Poi lo scoppio della guerra a seguito dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, la difficoltà a recuperare i propri documenti per due mesi: “Nemmeno l’intervento del console italiano servì - ricorda Khaled -, ma alla fine recuperato il mio passaporto sono potuto tornare in Italia all’inizio di dicembre”.

Con il pensiero a quanto sta accadendo lì: “Non solo a Gaza, la situazione sta precipitando anche in Cisgiordania e sono preoccupato per i miei fratelli - conclude Khaled -. Spero che la comunità internazionale si renda conto di quello che sta succedendo e possa intervenire”.