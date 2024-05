Kate Middleton "operata da medici del Policlinico Gemelli" di Roma

Kate Middleton sarebbe stata operata da un’equipe medica del Policlinico Gemelli. A sostenerlo è il settimanale Gente, secondo cui l’intervento all’addome, a cui si è sottoposta lo scorso gennaio la principessa del Galles, sarebbe stato eseguito dai medici dell’ospedale romano.

La risposta del Gemelli

Contattato da RomaToday, l’ospedale ha risposto di “non avere nulla da dichiarare sulla questione”, non confermando, né smentendo la notizia pubblicata dal settimanale, che avrebbe raccolto informazioni da fonti vicine alla famiglia reale britannica. Dopo l’intervento dello scorso gennaio alla London Clinic, era stata la stessa Kate Middleton, il 22 marzo a rivelare di avere un tumore, in un video condiviso sui social. "La principessa ha parlato di diagnosi precoce e questo fa pensare ad un tumore in stadio iniziale ed è dunque un elemento positivo", aveva spiegato all'Ansa Giampaolo Tortora, direttore del Cancer center del Policlinico Gemelli e professore di oncologia medica all'Università Cattolica a proposito delle condizioni di salute della principessa del Galles.