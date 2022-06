Autismo, il judo ha un nuovo campione: Leonardo è da medaglia d’oro

Dietro ogni medaglia c’è sempre un grande lavoro. Quella che Leonardo porta al collo, cela però un enorme impegno. Da parte sua, che a dieci anni ha raggiunto un bel traguardo. Ma anche della propria famiglia e della fondazione Roma Litorale, che lo sta seguendo da anni.

La storia di Leonardo è quella di un bambino che, alla fatica sportiva, deve associare anche una grande forza di volontà. Quella che gli è necessaria per migliorare la propria capacità di comunicazione. Con risultati che, a detta di chi lo segue da tempo, sono ancor più entusiasmanti della medaglia d’oro appena conseguita.

“Leonardo – ha spiegato la dottoressa Ilaria Fontana, psicologa psicoterapeuta, supervisore area disturbo generalizzato dello sviluppo della Fondazione Roma Litorale – oggi ha dieci anni. È con noi da quando ne aveva appena due. Quando lo abbiamo conosciuto aveva grandi difficoltà a comunicare: non parlava, tendeva ad isolarsi, era molto difficile attirare la sua attenzione”.

La terapia e l'importanza dello sport

Lo sport e un lungo percorso con la Fondazione Roma Litorale, ente socio sanitario che si occupa di 500 bambini e ragazzi con fragilità e disabilità del neurosviluppo con sede nel X Municipio di Roma, hanno consentito a Leonardo di compiere importanti e, per certi versi, inattesi passi avanti. “Ha sviluppato un linguaggio verbale e sta imparando sempre meglio a comunicare i suoi bisogni e desideri - ha dichiarato la dottoressa Fontana - Il lavoro naturalmente è quotidiano e avviene in tutti gli ambienti: casa, scuola, sport. È molto ben voluto. Il rischio è che non si veda Leo come un bambino competente che va esclusivamente supportato”.

L'attività sportiva è statop un mezzo che, inserito nel percorso terapeutico, consente al bambino di migliorare anche nella sfera relazionale. La pratica del judo “oltre ad aiutarlo nell’assetto neuromotorio – ha spiegato la psicologa psicoterapeuta – gli permette di interagire con altri bambini della sua età. È poi un’attività in cui l’aspetto emotivo è centrale, in cui ci si confronta con altre persone, di contatto che lo stimola a interagire e leggere le proprie emozioni e quelle di chi gli sta di fronte”.

La testimonianza dei genitori

“Non avremmo mai pensato che potesse partecipare a una gara - hanno commentato mamma Irina e papà Alessandro - La prima volta avevamo il cuore in gola, pensavamo non riuscisse. Invece ci ha stupito e ha vinto anche una medaglia. Siamo orgogliosissimi di lui. Quando ci diedero la diagnosi fu uno shock. Non volevamo accettarlo. Era tutto nuovo. Per fortuna sul nostro cammino abbiamo sempre incontrato persone che si sono dedicate a Leo e a noi con grande amore, penso alla Fondazione Roma Litorale e al maestro Antonello Aliano della palestra Athletic Center di Ostia che gli ha dato tantissima fiducia. Siamo più sereni, possiamo uscire a mangiare una pizza a prendere un caffè, cose che prima era impossibile fare”.



“A scuola entra da solo, senza bisogno che lo accompagni fin dentro la classe. Non tutto è stato risolto, ha le sue stereotipie ma sono molto diminuite. È molto bravo in matematica, conosce tutti i verbi. Fa fatica a fare discorsi complessi ancora ma siamo fiduciosi sul futuro. Siamo fieri di lui e dei suoi progressi, glielo diciamo ogni giorno. Cosa diciamo a dei genitori a cui viene comunicato questo tipo di diagnosi? Di non mollare mai e di affidarsi a centri seri. I sacrifici sono tanti ma vengono ripagati dai continui progressi e miglioramenti”.