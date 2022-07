Jova Beach Party a Cerveteri: lo show del 23 e del 24 luglio, come arrivare e le modifiche al traffico

Sabato 23 e domenica 24 luglio, Cerveteri sarà la "capitale" del Jova Beach Party 2022. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è atteso sul lungomare dei Navigatori Etruschi, nella frazione di Campo di Mare a Marina di Cerveteri, per la nuova tappa del tour che ha debuttato a Lignano Sabbiadoro il 2 luglio scorso.

Spettacoli, dj-set, musica dal vivo e giochi sono gli ingredienti dello spettacolo. Jova Beach Party sarà un lungo week end di musica e spettacolo. Un vero e proprio party sulla spiaggia dove anche i bambini potranno giocare in aree dedicate. Non mancherà l'area food and beverage e altri eventi. Sul palco, oltre Jovanotti, ci saranno anche tanti artisti, che il cantante rivelerà a ridosso del concerto.

L'apertura delle porte per il Jova Beach Party a Marina di Cerveteri è prevista per le 14; gli eventi e le performance degli artisti ospiti prenderanno il via alle 16; lo show di Jovanotti è in programma per le 20.30. Così sia per sabato che per domenica.

Le modifiche al traffico

In occasione del concerto di Jovanotti, a partire dalle 8 sabato 23 luglio e fino alle 3 del mattino del 25 luglio, vigerà in tutta la frazione di Campo di Mare il divieto di accesso, sosta e fermata. Possono accedere negli spazi a loro riservati solo ed esclusivamente i proprietari di box auto interni e i possessori di contrassegno per disabili.

Si potrà circolare per Campo di Mare solamente per mezzo di un permesso, rilasciato a residenti, proprietari di immobili e gestori di attività commerciali proprietari di un'auto. Se invece a fare richiesta del permesso è un affittuario, lo stesso dovrà presentare oltre ai sopracitati documenti anche copia del documento di affitto stipulato con il proprietario. Il permesso di transito e sosta può essere ritirato presso il comando della Polizia Locale.

Per i mezzi di soccorso, è stato istituito un percorso dedicato su lungomare degli Etruschi, viale Adriatico, via delle Mimose, via del Pino romano e via del Bagolaro dove, a cura degli organizzatori, sarà predisposto anche un apposito percorso per pedoni e ciclisti.

I possessori del biglietto del concerto potranno circolare a Campo di Mare, ma parcheggiare solo nell'area dedicata. È possibile parcheggiare l'auto in via delle Gerbere 27. Il costo del parcheggio è 10 euro + 2 di prevendita, acquistabile sulla Jova Beach App. Chi vuole fare a meno del trasporto pubblico o di un mezzo privavo, e si recherà al Jova Beach Party a piedi, è consigliato il seguente percorso: percorrere viale Campo di Mare e viale Mediterraneo, fino a raggiungere il luogo dell'evento. Oppure passare per via del Bagolaro appunto. Gli organizzatori consigliano anche la bicicletta.

Coma arrivare in treno al Jova Beach Party

Gli organizzatori e il Comune di Cerveteri hanno predisposto un vademecum. La principale raccomandazione è quella di utilizzare il treno o il bus per raggiungere il luogo dell'evento. Come si legge sull'app ufficiale del Jova Beach Party è "vivamente sconsigliato l'utilizzo dell'auto". Per chi ha in programma di arrivare in treno, la fermata di arrivo è quella di Marina di Cerveteri, dalla cui stazione è possibile raggiungere l'area del concerto a piedi: la stazione dista 1 km dal luogo dell'evento.

Per il rientro saranno messi a disposizione 6 treni speciali con i biglietti che potranno essere acquistati online al costo di 8 euro a persona, anziché 10 euro sul posto. Ill treno speciale partirà dalla stazione di Marina di Cerveteri e si fermerà nelle stazioni di: Ladispoli-Cerveteri - Torre in Pietra-Palidoro - Maccarese - Roma Aurelia - Roma San Pietro - Roma Trastevere - Roma Ostiense - Roma Tuscolana - Roma Termini.

Come arrivare in auto

Da nord: percorrere l'Autostrada A1 verso sud, prendere la diramazione per Roma Nord, imboccare l'entrata 10 del Grande Raccordo Anulare e proseguire sulla Flaminia-Cassia. Prendere l'uscita 1 in direzione di Civitavecchia e proseguire fino a Cerveteri. In alternativa, percorrere l'Autostrada A1 verso sud, prendere la diramazione per Roma Nord e proseguire verso la direzione Cassia - Flaminia - Aurelia; proseguire poi verso l'uscita Aurelia in direzione Civitavecchia.

Da sud: percorrere l'Autostrada A1 verso Roma, proseguire lungo l'entrata 19 del Grande Raccordo Anulare in direzione Aurelia-Cassia; imboccare l'uscita 30 in direzione Fiumicino e proseguire in direzione di Civitavecchia. Uscire al casello Cerveteri - Ladispoli e prendere la strada per Civitavecchia fino a raggiungere Marina di Cerveteri.