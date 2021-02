VIDEO | Jorit racconta il suo Valerio Verbano: "Ha un sorriso in opposizione alla crudeltà della sua morte"

"Valerio era un attivista e merita di essere ricordato". Queste le parole di Jorit Ciro Cerullo, conosciuto semplicemente come Jorit, è un artista riconosciuto a livello internazionale, con la sua “firma” impressa nei sui muri di molte città nel mondo.

Ora è il turno del Tufello, Roma (anche se non è la prima volta nella Capitale) ed il soggetto è Valerio Verbano, giovane attivista e militante politico ucciso 41 anni fa di fronte ai genitori, nella sua casa di via Monte Bianco.

“Ho scelto di dargli un sorriso -spiega l’artista - mi piaceva l’idea di un sorriso in opposizione alla crudeltà della sua morte”. Jorit racconta il suo rapporto con l’opera, con il quartiere. La sua visione di “antifascismo”: “Non sono molto per la connotazione ‘anti’, sono più per le idea - spiega -, mi piace pensare ad un mondo in cui i bambini possano nascere con gli stessi diritti”.