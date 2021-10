Jared Leto tra feriti e scontri no green pass: “Io asfissiato dai lacrimogeni”

L’attore e musicista americano intrappolato nella guerriglia urbana dei no green pass in centro: il reportage sui social. Immagini di scontri e persone sanguinanti

Serata romana da dimenticare per Jared Leto. L’attore e musicista statunitense, in vacanza a Roma, si è ritrovato suo malgrado coinvolto nei disordini che ieri per ore hanno trasformato il centro della città in un terreno di guerriglia urbana. Jared Leto ha testimoniato l’accaduto nelle sue storie Instagram: la protesta no green pass, le cariche, il lancio di lacrimogeni per allontanare i manifestanti dai palazzi del potere, i feriti e il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine.

Un reportage social sugli scontri di ieri a Roma. “Mi sono ritrovato intrappolato in una protesta in Italia. Sono stato asfissiato dai lacrimogeni e poi ho dichiarato la serata finita” - ha scritto in una delle stories.