VIDEO | L'Italia mette a rischio il Mondiale: le voci dei romani sulla Nazionale

Le semifinali dei play-off si disputeranno tra il 24 e il 25 marzo, mentre le finali il 28 o il 29 marzo 2022 e consentiranno a tre nazionali in totale di qualificarsi ai prossimi mondiali in Qatar

Abbiamo chiesto ai cittadini un loro pensiero sullo 0-0 di ieri sera tra Irlanda del Nord e Italia, che ha regalato alla Svizzera la qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar, considerando la vittoria per 4-0 degli svizzeri ai danni della Bulgaria. La classifica finale del gruppo C, infatti, vede la Svizzera prima con 18 punti, secondi gli azzurri con 16 e chiudono Bulgaria e Lituania rispettivamente a 8 e 3 punti.

Ora occorrerà soffrire ai play-off, in programma il 24/25 e 28/29 marzo 2022, nei quali l'Italia se la dovrà giocare con le altre nove seconde classificate tra cui Portogallo, Svezia e Austria. Nei play-off si sfideranno infatti 12 nazionali: la seconda classificata per ciascuno dei 10 gironi di qualificazioni (quindi 10 team) più le due migliori non qualificate della Nations League. Il sorteggio, che sicuramente vedrà l'Italia opporsi ad un'altra testa di serie, si verificherà il prossimo 26 novembre alle 17, a Zurigo. Dopodiché verranno creati 3 giorni da 4 squadre l'uno, di cui due "big" e due "non teste di serie". Le due "big", per esempio Italia e ipoteticamente Portogallo, dovranno disputare una gara secca contro le altre due squadre non di serie, sempre per ipotesi, Galles e Macedonia del Nord. A questo punto, le due vincitrici sfideranno le due vincenti dei restanti tre giorni in una finale di play-off, che consentirà a tre nazionali totale di staccare il ticket per i mondiali.

Le squadre che si sfideranno sono Portogallo, Svezia, Italia, Finlandia o Ucraina, Galles, Scozia, Olanda o Turchia o Norvegia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca. Le seminifinali si disputeranno il 24 e il 25 marzo 2022, mentre le tre finali il 28 e il 29 marzo.