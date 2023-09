It-Alert nel Lazio, in messaggio test "spaventa" i cittadini. Sui social: "Siamo saltati in aria"

"Siamo saltati in aria". Tutti lo sapevano, i cittadini del Lazio erano pronti eppure il test dell'It-Alert ha fatto spaventare molte persone. Alle ore 12 in punto, hanno suonato e vibrato in coro i telefoni cellulari del Lazio. È il test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. A squillare tutti i dispositivi agganciati alle celle di telefonia mobile nella regione. La notifica annuncia un testo: "IT-alert. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito https://www.it-alert.it e compila il questionario". Fino alla lettura del messaggio tutte le altre funzionalità sono rimaste bloccate.

La reazione di molti è stata quella di essere presi di soprassalto. Sui social, X (ex Twitter), in molti hanno espresso la loro opinione, anche con meme. "Pensavo peggio, ma mi sono comunque presa un colpo", scrive l'utente Fra. "Mi è arrivato l’it alert e ho perso 10 anni di vita", ha scritto la sportiva e influencer Valentina Vignali. "Stavo in macchina con mio padre ci stava prendendo un infarto", scrive Maria.

Io: Ma ti pare che mi spavento per l’#ITalert?

Sempre io 3 minuti fa: pic.twitter.com/locSEA8Ugp — Romina (@__rominas) September 27, 2023

CREDO DI AVER APPENA AVUTO TRE INFARTI CONTEMPORANEAMENTE #ItAlert pic.twitter.com/u5LdhsMJIS — || F.???||??? (@romantikbolat) September 27, 2023

Mi è arrivato l’it alert e ho perso 10 anni di vita — Valentina Vignali ? (@Vignalona) September 27, 2023

Obiettivo di IT-alert è fornire una informazione tempestiva alle persone potenzialmente coinvolte da un evento che mobilita la Protezione civile. Nella sperimentazione sono state coinvolte anche le scuole di ogni ordine e grado e tutte le università del Lazio.

Superata la fase di test, IT-alert consentirà di informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a eventi del servizio nazionale di protezione civile: terremoto, maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. Il sistema di allerta è promosso dal dipartimento di Protezione civile e dall'Agenzia di Protezione civile della Regione Lazio.