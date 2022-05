Dalla cybersecurity alle tecniche di montaggio video, nasce nel Lazio il primo istituto tecnico "diffuso"

A Roma e provincia nasce un istituto tecnico superiore dedicato alle tecnologie della comunicazione e alle competenze digitali. Ad essere coinvolti nella costituzione della Fondazione ITS, una vera e propria accademia digitale, sono 15 aziende, 2 scuole superiori, 3 comuni e due enti di formazione, ovvero l'Accademia Informatica e Atk. Il tutto con il patrocinio della Regione Lazio.

Numerosi i corsi previsti, biennali e gratuiti, ognuno dei quali potrà accogliere fino a 25 studenti: cybersecurity, cloud computing, big data, filmmaking, videomaking e riprese con i droni. "Oggi più che mai abbiamo bisogno di risorse umane che conoscano questo tipo di mondo - ha commentato all'agenzia Dire Luca Tomassini, presidente esecutivo di Sylicon Dev Spa - un mondo che sta avendo un'evoluzione incredibile e straordinaria ma che richiede una formazione giornaliera sulle nuove tecnologie e I nuovi ambienti di sviluppo".

Potranno iscriversi laureati o diplomati, interessati a seguire percorsi di perfezionamento indirizzati su tematiche specifiche e orientati al mondo del lavoro: "Il senso è mettere insieme capitali delle società private che permettano agli studenti di entrare nel mondo del lavoro quanto prima possibile - commenta Carmela De Vita, dirigente dell'istituto superiore Via Carlo Emery di Roma nord - . Una grande opportunità per gli studenti della Regione Lazio, che accoglie questa metodologia introdotta con successo nel Nord Italia".

Anche i comuni di Sacrofano e Roiate sono coinvolti nel progetto. "Vogliamo dare un'opportunità ai nostri ragazzi dopo il periodo pandemico - le parole di Patrizia Nicolini, sindaca di Sacrofano - . Speriamo che questa Fondazione sia sinergia, formazione ma soprattutto sbocco lavorativo: un orientamento laddove si sono persi i punti di riferimento". Antonio Proietti, sindaco di Roiate, aggiunge che "il disagio che viviamo in provincia di Roma è enorme: molti hanno difficoltà a seguire gli studi nella Capitale - spiega -, quindi partecipare a questa Fondazione è importante per dare risposte e opportunità positive ai nostri ragazzi. Gli ITS possono essere uno strumento per frenare la dispersione scolastica e offrire un'opportunità di lavoro subito dopo agli studi".