Istituto Sordi, la chiusura è un rischio concreto: "Disavanzo di 2 milioni e nessuna prospettiva concreta"

Il 22 novembre i lavoratori dell'istituto statale per sordi di Roma, con sede a via Nomentana 56, avevano protestato insieme ai sindacati per gli enormi ritardi nel pagamento degli stipendi e dei contributi. In quel momento erano sei le mensilità non corrisposte e tre gli anni senza versamento Inps. Oggi a farsi sentire sono le associazioni che operano all'interno della sede, riunite in un coordinamento di cui fanno parte Anios, Gruppo Silis, la società cooperativa Il Treno e la compagnia teatrale Laboratorio Zero.

Quindici anni di commissariamento e 2 milioni di disavanzo

Denunciano l'assenza di riforme, il rischio imminente di una chiusura e la scarsità di soluzioni concrete messe sul tavolo dal nuovo commissario straordinario chiamato a novembre scorso per salvare l'istituto, il più antico d'Italia: "Dal 2007 l'Istituto è sotto commissariamento straordinario - scrivono in una nota le associazioni - che si è rivelato fumo negli occhi protraendosi sine die senza aver mai avviato la riforma dell'Istituto e nominato il Consiglio di amministrazione, come era previsto. Nel corso di questi due decenni la situazione economica dell'Istituto, in passato florida, è andata fortemente peggiorando e oggi il disavanzo è di due milioni di euro".

Il commissario chiede l'affitto alle associazioni

Un buco finanziario che, come raccontato, impedisce non solo la regolare corresponsione degli stipendi, ma anche la funzionalità di attrezzature e spazi, oltre che la tutela della sicurezza dei lavoratori, una ventina circa attualmente. "A fronte di ciò - continuano - l'unica miope e irrisolutiva strategia perseguita dal commissario straordinario sembra essere quella di chiedere un canone di locazione alle associazioni che, grazie ai contributi degli associati, operano all'interno dell'Istituto da decenni e ne costituiscono il fulcro operativo e vitale. Un aut aut improvviso e perentorio, che non dà spazio ad alcun confronto e ragionamento sul futuro dell'Istituto, che disconosce la necessità del suo riordino e la responsabilità del Governo di finanziarlo in modo organico e stabile".

"L'Istituto non può chiudere"

"Qual è il senso delle recenti dichiarazioni del Governo sullo stanziamento nel Pnrr di 6 miliardi per il sostegno alle persone con disabilità - si chiedono - quando si lascia decadere l'unico centro di riferimento pubblico per la comunità sorda? È chiaro infatti che senza la previsione di finanziamenti strutturali e l'avvio della riforma, l'Istituto dei sordi è condannato alla chiusura. La comunità sorda ha bisogno che il suo Istituto resti vitale, che sia data voce e forza al fermento di saperi che in essa già circolano: sull'educazione del bambino sordo, sulle espressioni artistiche, sugli studi sulla lingua dei segni italiana".