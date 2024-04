Da piazza della Repubblica al Viminale, l'istituto San Michele cerca inquilini. A bando uffici e locali commerciali

A piazza della Repubbica, tra il cinema The Space e l'ex Eataly, ci sono degli uffici ormai in disuso. Oltre 160 mq di spazi in pieno centro che potrebbero davvero far gola a qualcuno, visto anche il costo dell'affitto. Ma di chi sono? Dell'istituto romano San Michele, ex Ipab, oggi azienda di servizi alla persona, la più grande a Roma. Di recente il locale è stato messo a bando, la seduta per aprire le offerte ci sarà il 6 giugno e la speranza da parte dell'ente è di trovare un inquilino per fare cassa.

L'istituto San Michele cerca inquilini

Sotto quei portici, buona parte della "stecca" di attività commerciali è già dell'istituto romano San Michele, da novembre 2023 in mano a Giovanni Libanori nominato commissario straordinario dalla giunta regionale. Fino al 2018 e per soli tre anni c'è stato un locale di Eataly e c'è anche il cinema The Space. Da giugno in poi, chissà cosa arriverà. Il prezzo richiesto dall'ex Ipab non è neanche da capogiro: 4.200 euro al mese più eventuale Iva. Sono 50.3400 euro l'anno di locazione, oltre a lavori di ristrutturazione. Nessun ristorante o simili, però: non c'è la canna fumaria.

A caccia di liquidità

"Vogliamo mettere a bando i cespiti sfitti - conferma Libanori a RomaToday - per valorizzare il nostro patrimonio. Appena nominato ho preso di petto questa situazione, devo garantire la sicurezza economica dell'ente e incassare il più possibile. Abbiamo diversi immobili importanti, anche da ristrutturare completamente e a prendersene carico saranno i conduttori. Caso per caso ci metteremo d'accordo per ridurre gli affitti almeno nei primi anni".

Mini appartamenti a via del Viminale

Oltre a piazza della Repubblica, ci sono uffici sfitti anche nell'adiacente via delle Terme di Diocleziano e a via del Viminale: "Nell'edificio cosiddetto 'torrione' - prosegue Libanori - abbiamo 4 o 5 mini appartamenti che speriamo di poter affittare. I valori a cui ci atteniamo sono quelli OMI dell'Agenzia delle Entrate, quindi al massimo siamo sui 30 euro al metro quadro". L'auspicio dell'istituto è che il Giubileo faccia gola e qualcuno decida di aprire nuove case vacanza in pieno centro.