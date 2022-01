Istituto Regina Elena, così un team di esperti ha salvato un pensionato da un tumore aggressivo: "Intervento rarissimo"

Un raro sarcoma del torace asportato durante un delicatissimo intervento chirurgico all'istituto nazionale tumori Regina Elena. L'operazione, durata quasi 11 ore, ha visto protagoniste l'equipe di chirurgia toracica e quella epatobiliopancreatica: gli esperti, guidati da Enrico Melis e Gian Luca Grazi, hanno rimosso in blocco un lobo polmonare, la parete toracica, il diaframma e una parte del fegato per scongiurare l'ulteriore diffondersi del sinovialsarcoma, forma molto aggressiva che si sviluppa nei tessuti molli degli arti e rappresenta circa il 5% di tutti i sarcomi e lo 0,1% dei tumori primitivi del torace. L'intervento che si è tenuto all'IRE è da considerarsi una vera rarità, in quanto non esistono descrizioni di intervento combinato torace/addome nel caso specifico in letteratura medica.

Passerà quindi a suo modo alla storia Fulvio, idraulico in pensione di Viterbo, protagonista della storia a lieto fine: andato in aprile dal suo medico curante per un affaticamento respiratorio e tosse stizzosa, risultato negativo al Covid è stato quindi inviato a fare una radiografia toracica. L'esame ha evidenziato un'opacità quasi totale nella parte destra del torace dovuta ad un versamento pleurico e successive verifiche hanno fatto emergere una neoformazione polmonare che dal lobo inferiore destro si estendeva oltre il diaframma, fino al fegato.

“L’intervento è durato quasi 11 ore – raccontano Enrico Melis e Gian Luca Grazi - e si è concluso con l’asportazione contemporanea di un lobo polmonare, la parete toracica, il diaframma e una parte del fegato e a seguire dalla ricostruzione della parete toracica e del diaframma con materiale protesico". “È molto importante – sottolinea Marina Cerimele, direttore generale IFO - che questo tipo di interventi vengano eseguiti in centri ad alta specializzazione. Così come è stata fondamentale la collaborazione multidisciplinare non solo tra gli esperti IFO ma a livello territoriale, con i professionisti che operano a Viterbo. Proseguiamo nel consolidare il modello di rete di collaborazione tra i nostri centri di riferimento e il territorio.”