Iscrizioni scuola d'infanzia Roma 2024 2025, c'è tempo fino al 31 gennaio. Tutte le info

Tempo di iscrizioni alle scuole d'infanzia di Roma Capitale. Le famiglie residenti nel territorio comunale da oggi, 9 gennaio e fino al 31 gennaio 2024 potranno inoltrare esclusivamente online la domanda per il 2024/2025. L'avviso pubblico sarà disponibile sul sito del comune oggi, ma intanto è già possibile fornire molte indicazioni su come fare.

Iscrizioni scuole d'infanzia scadenze e istruzioni

Innanzitutto partiamo dalle date. Si comincia oggi, 9 gennaio. La scadenza, al netto di proroghe che verrebbero eventualmente comunicate più avanti, è fissata al 31 gennaio. Sarà solo online tramite il portale istituzionale di Roma Capitale, questo è il percorso da seguire: dal sito www.comune.roma.it andare a Portale Istituzionale, poi Servizi, Scuola, Scuola dell'Infanzia, Iscrizioni Scuole Capitoline dell'Infanzia e infine Domanda online.

I minori che possono essere iscritti

A potersi iscrivere sono i bambini che entro il 31 dicembre 2023 abbiano compiuto 3 anni e non ne abbiano compiuti 6. I cosiddetti anticipatari, nati a febbraio, marzo e aprile, sono ammessi alle condizioni già indicate lo scorso anno nell'avviso pubblico: disponibilità di posti, accertamento che la lista d'attesa municipale e di chi ha presentato domanda fuori termine sia esaurita, disponibilità di locali e dotazioni idonei, infine la valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, con eccezione per i cambi di residenza o domicilio in corso di perfezionamento e lo stato vaccinale che dev'essere in regola con l'inizio della frequenza. La domanda si può fare per qualsiasi municipio di Roma, a prescindere dalla residenza o dal domicilio di chi lo richiede.

Ok anche a residenze fittizie e meritevoli di tutela

Come lo scorso anno, l'amministrazione capitolina permetterà l'iscrizione anche ai minori appartenenti a nuclei familiari con residenza fittizia (via Modesta Valenti), senza codice fiscale, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, soggetti meritevoli di tutela come previsto dalla direttiva di Roberto Gualtieri numero 1 del novembre 2022.

Massimo 3 preferenze in un solo municipio

Ogni famiglia potrà indicare la preferenza per tre scuole tra le strutture esistenti nel municipio scelto. Si può fare domanda di iscrizione per un solo municipio. Come recita la pagina 18 dell'Avviso Pubblico, "se un fratello o una sorella è già iscritto o iscritta a una scuola d'infanzia comunale i primaria/secondaria, che continuerà a frequentare nell'anno scolastico 2024/2025, si può indicare la scuola dell'infanzia sita nello stesso plesso come unica scelta, beneficiando del punteggio stabilito dalla tabella presente nell'Avviso.

A questo link è possibile consultare l'elenco dei calendari per gli Open Day nelle scuole d'infanzia municipali