Iscrizioni scuola 2022/2023, c'è ancora tempo: ecco quand'è la nuova scadenza e come fare

La scadenza per presentare la domanda d'iscrizione alle scuole d'infanzia e di ogni ordine e grado è stata prorogata dal Ministero dell'Istruzione alle 20.00 del 4 febbraio.

La precedente scadenza era stata fissata al 28 gennaio, ma da più parti (associazioni e sindacati in particolare) si era levata la richiesta di concedere più tempo, sia per il protrarsi dell'emergenza epidemiologica sia per oggettive difficoltà da parte di quelle famiglie che non hanno facilità d'accesso a internet e trovano maggiori ostacoli nell'inoltrare la pratica secondo quanto richiesto dal Ministero.

Come si legge nel documento ministeriale, genitori ed esercenti responsabilità genitoriale dovranno obbligatoriamente accedere tramite Spid (sistema pubblico di identità digitale), Cie (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature, in parole semplici la firma digitale) al sistema d'iscrizione online sul portale del Miur (www.istruzione.it/iscrizionionline/).