Aperte le iscrizioni ai nidi comunali per il mese di luglio

A partire dal 4 ed entro il 31 maggio le famiglie potranno richiedere l'iscrizione dei bambini ai servizi educativi da 0 a 3 anni nei nidi a gestione diretta e indiretta per il mese di luglio. La presentazione della domanda, esclusivamente online, andrà inoltrata tramite il sito di Roma Capitale.

Possono richiedere l’iscrizione i genitori di chi già frequenta i nidi nell’anno educativo in corso. L'elenco delle strutture disponibili, aggiornato al 5 maggio 2021 per quanto riguarda il municipio XII e al 17 maggio 2021 per IV, VI, IX e ancora XII è disponibile sul sito raggiungendo la sezione "Nido" dopo aver cliccato su "Servizi" e poi "Scuola".

Ci sono 12 strutture per il municipio I, 12 per il municipio II, 20 per il municipio III, 20 per il IV, 28 per il V, 27 per il VI, 24 per il VII, 9 per l'VIII, 19 per il IX, 49 per il X, 9 per l'XI, 11 per il XII, 19 per il XIII, 15 per il XIV e infine 8 per il XV municipio.