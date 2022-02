Asili nido,al via le iscrizioni 2022-2023: ecco entro quando inoltrare domanda

Da martedì 15 febbraio e fino a lunedì 21 marzo sarà possibile inoltrare la domanda d'iscrizione ai nidi comunali per l'anno educativo 2022-2023. Per l'occasione, il Campidoglio ha lanciato la campagna "Scegli i nidi di Roma Capitale", presentata dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessora alla Scuola Claudia Pratelli.

Con l'approvazione del bilancio 2022-2024 sono diverse le novità che coinvolgono le famiglie che porteranno i bambini da 0 a 3 anni nelle strutture pubbliche: dall'abbattimento delle rette per tutte le fasce di reddito, arrivando alla gratuità per chi ha un Isee di massimo 5.000 euro, fino alla sperimentazione dell'allungamento orario in determinate strutture in tutti i 15 municipi della città.

“Sono molto contento di questo risultato. Grazie al Bilancio approvato pochi giorni fa dall’Assemblea capitolina – ha dichiarato il Sindaco -, iniziamo ad abbattere le rette dei nidi, fino alla completa gratuità per le fasce di reddito più basse e possiamo allungare l’orario di apertura di alcune strutture. Questo è solo un primo passo per andare incontro alle esigenze delle famiglie e del miglior utilizzo del tempo, aumentando la qualità della vita delle persone”.

“Siamo orgogliosi di poter iniziare questa campagna per le iscrizioni ai nidi di Roma - ha aggiunto Pratelli -, proponendo alle famiglie un’offerta formativa già di grande qualità e ora più accessibile per tutti e tutte e anche più forte. In pochi mesi abbiamo messo in campo una piccola grande rivoluzione e il claim 'Ora più che mai, scegli i Nidi di Roma Capitale' è quanto mai corrispondente alla verità.”

Le famiglie interessate a iscrivere i figli ai nidi del comune dovranno presentare le domande esclusivamente in modalità online attraverso il portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso Portale istituzionale-Servizi onlinne-Scuola-Iscrizioni nidi di Roma Capitale e sezione ponte-Domanda online. Nella sezione Area Riservata del portale istituzionale è possibile avere tutte le informazioni sulle modalità di accesso ai servizi.