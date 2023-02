Tutti vogliono studiare allo Scientifico: il liceo del Coppedè non ha più spazio

Il boom di iscrizioni nei licei scientifici romani è ormai un dato fisso, che si ripresenta ogni febbraio da ormai almeno tre anni. Si è parlato spesso e ampiamente delle criticità del "Nomentano" di via Bufalotta, ma stavolta sembra che i desideri di centinaia di famiglie si siano indirizzati all' "Avogadro": 364 richieste dalle scuole medie principalmente di II e III municipio, ma non tutte verranno accolte.

Boom di iscrizioni all'Avogadro e in 70 restano fuori

Tra mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio, infatti, esattamente 70 famiglie hanno scoperto che le loro figlie e figli non andranno nello storico istituto superiore di via Brenta al Coppedè, affascinante quartiere del Trieste-Salario. E neppure nelle due sedi succursali di via Cirenaica all'Africano e via Novara accanto a Villa Torlonia. Per il 2023/2024 ben 364 famiglie di studentesse e studenti medi hanno espresso come prima scelta l'"Avogadro", ma alla fine ad avercela fatta sono stati in 294.

"Andremo all'Archimede, ma la prima scelta non era questa"

"Noi avevamo optato per questa scelta perché parliamo di una scuola d'eccellenza - racconta a RomaToday una mamma delusa - e adesso siamo stati contattati dalla segreteria dell'Archimede (si trova a via Montaione a Prati Fiscali, ndr), quindi con ogni probabilità mio figlio andrà lì". Da Talenti, doveva vivono, non è lontanissimo ma è meno comodo con i mezzi pubblici: "Ovviamente neanche a parlare del Nomentano - conclude la mamma - perché è già pieno da tempo".

Trovata la soluzione: torna disponibile via Novara

Del problema si è occupata la Città Metropolitana, ente proprietario degli edifici scolastici di Roma e provincia: "La soluzione è stata trovata - fa sapere Daniele Parrucci, consigliere delegato del Sindaco per l'edilizia scolastica - e non è stato facile, in così poco tempo. Grazie ad un lavoro congiunto tra II municipio, dirigenti scolastiche e ufficio scolastico regionale possiamo dire innanzitutto che la terza sede succursale dell'Avogadro, via Novara, è stata riassegnata anche per il prossimo anno". La sede, infatti, è in dotazione all'istituto di istruzione superiore "Carducci", la cui preside reggente è la stessa del Nomentano, Giulia Orsini.

Nel 2024 un intero piano a Villa Paganini per l'Avogadro

"Questa soluzione innanzitutto permetterà alla dirigente dell'Avogadro, Katia Tedeschi, di riaccogliere le quinte classi uscenti - continua Parrucci a RomaToday - e avrà inoltre la possibilità di creare due nuove sezioni. Inoltre, entro la fine del 2023 termineremo i lavori di ristrutturazione e adeguamento di Villa Paganini, nell'omonimo largo in II municipio, dove daremo un intero piano all'Avogadro per 10 aule e un altro piano al Carducci". Qualcuno, fuori, rimarrà: "Verranno smistati in licei limitrofi. Uno su tutti è l'Archimede, che ne accoglierà parecchi" rassicura Parrucci.