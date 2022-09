Al via le iscrizioni per il corso di guardie-zoofile Oipa a Roma

Da lunedì 26 settembre sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) a Roma e provincia.

Il corso si svolgerà online e le lezioni che inizieranno nei prossimi mesi, saranno gratuite. Per l'iscrizione è richiesta unicamente l'iscrizione all'Oipa come socio benemerito (100 euro). Il corso di formazione organizzato dall’Oipa è rivolto a tutte le persone maggiorenni motivate e amanti degli animali che condividano gli scopi associativi dell’associazione. I candidati devono essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti.

L'Oipa fondata nel 1981, è la prima confederazione internazionale di associazioni animaliste e protezioniste con 200 leghe-membro divise in 61 nazioni in tutti i cinque continenti. La presenza nel territorio ha aiutato la distribuzione di cibo a rifugi, canili e gattili in tutta Italia, ma anche intervenendo in occasione di gravi catastrofi naturali come il terremoto in Abruzzo o le alluvioni in Veneto, Sicilia, Liguria e Lombardia. La figura della guardia eco-zoofila è nata nel 2022. Oggi le guardie eco-zoofile Opipa sono presenti in 17 regioni con 62 nuclei provinciali attivi e sono un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali. La nomina di guardia zoofila Oipa è conferita dal Prefetto con decreto.