Iscrizioni alle superiori, nel Lazio calo per i licei. In salita gli istituti tecnici

Il Miur, ministero dell'istruzione università e ricerca, ha pubblicato i dati relativi alle iscrizioni nelle scuole secondarie di secondo grado per l'anno 2022/2023. Analizzando le percentuali degli ultimi tre anni, si nota quanto gli istituti tecnici siano in ripresa, dopo un leggero calo nel 2020/2021, mentre tra i licei tradizionali solo l'artistico gode di un graduale maggiore successo, dal 4,6 al 5,9%.

Per quanto i dati Miur del 2020/2021, l'indirizzo classico si attestava sul 10,2% ma per il prossimo anno scolastico la percentuale di ragazze e ragazzi che stanno finendo la terza media e hanno scelto latino e greco come principali materie di studio per il prossimo quinquennio è scesa al 9,4. Trend simile per lo scientifico, con l'1,1% di iscritti in meno rispetto a due anni fa (22 contro 23,1). Il calo più sostanzioso si registra per l'indirizzo linguistico: nel Lazio si è passati dall'11,7% di iscrizioni del 2020/2021 al 9,7% di oggi. Salgono invece le quotazioni di scienze umane, percorso superiore istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 2010: due anni fa a iscriversi fu il 7% della popolazione studentesca, l'anno prossimo sarà l'8,3%.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici (a indirizzo economico o tecnologico), dopo il calo registratosi nel 2021/2022 (quasi l'1% in meno rispetto all'anno precedente), adesso i dati registrano un 22,6% di studenti che hanno optato per questa scelta. I professionali si riprendono (7,8%), seppur in calo rispetto al 2020/2021, quando fu quasi il 9% a preferirli.