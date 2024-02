Iole Mancini compie 104 anni, gli auguri dell'Anpi all'ex staffetta partigiana che non si piegò a Priebke

Compie 104 anni Iole Mancini, staffetta partigiana, ultima sopravvissuta della prigione di via Tasso e preziosa memoria storica della Resistenza. L’Anpi Roma ha ricordato la sua storia in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, insieme a un messaggio di auguri indirizzato alla "splendida ragazza partigiana di 104 anni".

La storia di Iole Mancini

Il 5 marzo 1944, all’età di 24 anni, Iole Mancini sposa il suo grande amore, Ernesto Borghesi, membro dei Gap (Gruppi di azione patriottica), che ha 26 anni. Borghesi è tra gli autori dell'attacco alla colonna di militari dell'esercito tedesco in via Rasella e cade nelle mani della polizia il 7 aprile 1944, dopo un fallito attentato a Vittorio Mussolini, fuori dalla sua residenza di via Lima. In quella occasione vengono catturati, con Borghesi, Marisa Musu e Pasquale Balsamo. Borghese riesce a evadere dal carcere di "Regina Coeli” e, per rappresaglia, i tedeschi arrestano tutta la sua famiglia, tra cui sua moglie, Iole Mancini, che viene rinchiusa nelle carceri di via Tasso fino alla liberazione di Roma. Iole viene interrogata e torturata da un terribile aguzzino: Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, ma non cede mai, non parla e protegge fino all’ultimo il marito. Poi, finalmente, il 4 giugno 1944 torna libera. Negli anni è sempre intervenuta per ricordare, anche ai più giovani, gli orrori del nazifascismo. “Grazie Iole per la tua forza di allora e per i tuoi racconti di oggi e per tutte le volte che ricordi il valore della Resistenza e della libertà” scrive l’Anpi.

A Mancini sono arrivati anche gli auguri della segretaria Pd Elly Schlein: “Faccio un augurio importante e commosso di buon compleanno alla nostra Iole Mancini che compie 104 anni oggi” ha detto nel corso della direzione di partito a Roma.