A sindacalisti ed esploratori saranno dedicate cinque nuove vie di Roma

Roma avrà a breve delle vie intitolate al sindacalista Bruno Trentin, alle sindacaliste Donatella Turtura e Nella Marcellino e all’alpinista Walter Bonatti. Lo ha stabilito la giunta capitolina dando il via libera a varie nuove intitolazioni di strade della Capitale, così come proposto dalla Commissione Consultiva di Toponomastica presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor.

Via Bruno Trentin sorgerà nel territorio del Municipio IX: al sindacalista e segretario della Cgil dal 1988 al 1994 sarà intitolata una strada alla Cecchignola con una variazione di tracciato di via della Cecchignola. All’alpinista ed esploratore Walter Bonatti, invece, sarà dedicata una strada a Lido di Castel Fusano, nel Municipio X, nelle vicinanze del polo universitario di Roma Tre.

Prenderanno invece il nome di due sindacaliste, Donatella Turtura e Nella Marcellino, rispettivamente un largo nel quartiere Giuliano Dalmata e una via alla Cecchignola e, ancora a Lido di Castel Fusano, una via prenderà il nome di Paolo Andreani, esploratore negli anni a cavallo tra il XVIII e XIX secolo e protagonista nel 1784 del primo volo in mongolfiera fatto in Italia.

“Le nuove intitolazioni approvate dalla giunta rendono omaggio, tra le altre, a figure particolarmente amate e importanti per la storia recente del nostro Paese – ha detto l’assessore Gotor – Bruno Trentin, per lunghi anni punto di riferimento imprescindibile del mondo sindacale, e Walter Bonatti, grande alpinista, tra i protagonisti della conquista italiana del K2, oltre che esploratore, giornalista e scrittore”.