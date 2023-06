Amministratori minacciati, a Roma e provincia 3 casi nel 2022. Il report

Quando, il 28 settembre 2022, il consigliere capitolino del Pd Andrea Alemanni si è recato a via Lorenzo il Magnifico per verificare i lavori di rifacimento del manto stradale appena conclusi, il titolare della ditta ha reagito in maniera scomposta alle osservazioni dell'amministratore, lanciandogli la terra e insultandolo. L'episodio è stato raccontato sui social dal presidente della commissione commercio ed è finito nel report 2022 di "Avviso Pubblico" sui casi di minacce e intimidazioni agli amministratori pubblici. A Roma l'anno scorso si sono verificati 2 casi, più uno a Fiumicino.

Amministratori minacciati, il report 2022: Lazio al 12° posto

A livello nazionale, secondo l'ultimo report stilato da "Avviso Pubblico" e presentato il 26 giugno, nel 2022 si sono registrati 326 atti intimidatori, di minaccia e violenza. O almeno sono quelli che sono emersi pubblicamente. Un calo del 25% rispetto al 2021, quando in totale furono 438. A subire gli atti - da insulti a vandalismo, da scritte sui muri a gesti di vera e propria intimidazione - sono stati sindaci, assessori, consiglieri comunali e municipali, amministratori regionali e in generale dipendenti della PA, come per esempio funzionari e agenti della Polizia Locale. In tutte le regioni, fatta salva la Valle d'Aosta, hanno visto uno dei suoi rappresentanti destinatario di intimidazioni o altri atti, anche gravemente illeciti: 2 casi su 3 sono stati nel Sud e nelle Isole. "Il calo è un dato solo apparentemente confortante - si legge nel comunicato - . Fare il sindaco era, e resta, un lavoro difficile e in taluni casi molto pericoloso. Due elementi fanno mantenere alto l’allarme: il primo è la cosiddetta 'cifra oscura', ovvero quegli attacchi non resi pubblici o di cui si viene a conoscenza solo a distanza di tempo come risultato di indagini. Il secondo è la corrispondenza fra atti intimidatori perpetrati e realmente denunciati".

Due casi a Roma: il sessismo contro Cicculli, gli insulti ad Alemanni

Nel Lazio durante il 2022 si sono verificate in totale 8 occasioni, nelle quali si può parlare di atti intimidatori nei confronti di amministratori pubblici e dipendenti della PA. Di queste, 3 si sono verificate tra Roma e provincia. Il primo caso è stato il 18 maggio. Michela Cicculli, presidente della commissione pari opportunità ed esponente di Sinistra Civica Ecologista è in treno, sta andando a un evento pubblico a Rimini, sul tema delle presunte molestie da parte degli Alpini a diverse ragazze e donne durante un'adunata. Ad un certo punto riceve alcuni messaggi sul suo telefono personale: "Giù le mani dagli Alpini, attaccati al mio ca...", recita uno di questi. L'episodio viene denunciato pubblicamente, la consigliera annuncia anche azioni legali. Quattro mesi dopo Andrea Alemanni, del Pd, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di lavori fatti male su via Lorenzo il Magnifico, zona piazza Bologna, si reca sul posto. Quando si rende conto che, effettivamente, la posa dell'asfalto non è stata a regola d'arte, mentre fa foto e video chiede chiarimenti agli operai sul posto, il consigliere viene verbalmente aggredito da un uomo identificato da Alemanni come il titolare della ditta responsabile dei lavori.

Il proiettile inviato all'assessore di Fiumicino

A Fiumicino, però, succede qualcosa di ancor più grave e inquietante. A settembre un assessore della giunta Montino riceve il bossolo di un proiettile esploso, con un breve messaggio: "Ti facciamo fare la fine del topo". L'amministratore, Angelo Caroccia, si occupa di lavori pubblici. "Quello che è successo all'assessore Caroccia è inqualificabile e inaccettabile - disse il sindaco Esterino Montino, Pd - . A nome mio e di tutta la giunta esprimo ad Angelo tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Chi pensa di intimorire l'amministrazione di questo Comune, si sbaglia di grosso".