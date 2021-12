"Da no vax a sì vax", il video di Giulia convince Mattarella: ecco la 18enne romana Alfiere della Repubblica

L'intervista alla giovane studentessa nominata Alfiere della Repubblica per il suo video pro vaccino realizzato nel pieno della pandemia da Covid-19

Rifiuta subito il vaccino, ma quando capisce che mette a rischio gli altri e rimane da solo cambia idea. Quindi accetta e intorno a se tornano amici e spensieratezza. Un messaggio semplice ma chiaro. Realizzato con dei disegni cartonati mossi con le mani. Una telecamera a registrare il tutto e infine un messaggio: “Il vaccino non è una scelta”.

Con questo lavoro Giulia Galieti, 18 anni, ha ricevuto l’onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Un riconoscimento che il Capo dello Stato ha decido di dare a 30 ragazzi che, grazie alle loro capacità spontanee nell'uso degli strumenti tecnologici e social media, hanno mostrato forte impegno per superare la pandemia.

Nata e crescita nel quartiere San Paolo di Roma, studentessa dell'ultimo anno all'Istitito superiore Cine-Tv Roberto Rossellini, ha lavorato a questo video proprio quando il vaccino si era da poco reso disponibile: “Vedendo però le prime proteste dei no vax rimasi molto colpita e decisi quindi di fare la mia parte”, racconta. Un video condiviso da una delle sue zie sui social e diventato in poco tempo virale. “E’ stata la scuola a candidarmi come Alfiere - ricorda Giulia -, una sorpresa che ancora mi emoziona”.

Infine il riconoscimento da parte di Mattarella con la cerimonia che si terrà nei prossimi giorni al Quirinale. “Sono davvero onorata - conclude Giulia -, ma la cosa che più mi interessa è che questo messaggio, semplice, sia passato e che abbia contribuito in qualche modo. Il vaccino è l’unico strumento che abbiamo per poter tornare alla normalità”.